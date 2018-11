Fans von Dido (46) brauchen vor allem eines: extrem viel Geduld. Fünf Jahre sind seit der letzten Albumveröffentlichung vergangen. Auch auf der Bühne stand die Pop-Ikone seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr. 15 Jahre nach der letzten Tour können Fans der Sängerin jetzt wieder die Korken knallen lassen: Denn Dido feiert ihr Comeback – und das nicht nur mit einer neuen Platte, sondern einer kompletten Welttournee!

Ihr neues Album "Still On My Mind" erscheint am 8. März nächsten Jahres. Knapp zwei Monate haben Fans dann Zeit, die Texte auswendig zu lernen. Denn ab dem 5. Mai schnappt sich die 46-Jährige wieder ihr Mikro und singt auf den Bühnen dieser Welt! Doch warum die lange Pause? Im Interview mit Bild erklärt sie: "Die letzten Jahre wollte ich einfach für meinen Sohn, für meinen Mann da sein." Zwar sei sie stolz auf ihre Karriere, doch Mutter zu sein, sei für sie das Wichtigste. Außerdem braucht sie ihr Leben abseits des Pop-Geschäfts als Inspirationsquelle: "Wäre ich nur auf Tour, nonstop im Musikbusiness unterwegs – worüber sollte ich dann schreiben?"

Mit Didos Debütalbum "No Angel" aus dem Jahr 2000 landete die Britin einen durchschlagenden, internationalen Erfolg. Drei Jahre später sang sie sich mit dem Nummer-eins-Hit "White Flag" endgültig in die Herzen der Pop-Fans.

Getty Images Dido, Sängerin

Anzeige

Getty Images Dido bei den Nordoff-Robbins Silver Clef Awards in London, 2005

Anzeige

Getty Images Dido, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de