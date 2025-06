War Temptation-Jeremys Kuss mit der Verführerin nur Rache?

In der vergangenen Temptation Island-Folge kam es zu einem Kuss zwischen Jeremy und Verführerin Franzi. Wirklich wundern scheint das wohl niemanden mehr – immerhin knutschte Jeremys Freundin bereits zuvor fremd. Jetzt stellt sich aber die Frage: War Jeremys Aktion ein Racheakt gegenüber Raffaela? Promiflash hat bei dem Reality-TV-Darsteller nachgefragt, ob er die Verführerin aus Prinzip geküsst hat oder ob er sich doch zu ihr hingezogen fühlte. Jeremys Antwort darauf ist vage: "Rache wäre die falsche Beschreibung. Ich war so verletzt und abgebrüht, Franzi war in dieser Zeit einfach für mich da und es hat in dem Moment gepasst."

Klingt nach einem ganz schönen Gefühlschaos – eine Sache scheint ihm aber klar gewesen zu sein. "In dem Moment habe ich nicht viel nachgedacht, sondern einfach gemacht, was sich richtig angefühlt hat", bestätigt der 26-Jährige. Und wie steht er heute zu dieser Aktion? "Raffaela gegenüber hatte ich kein schlechtes Gewissen", betont Jeremy, fügt aber hinzu: "Nur meinen eigenen Prinzipien gegenüber. Ich wollte so was nämlich eigentlich nicht machen." Kurz nach dem Kuss machte er aber auch deutlich, dass die Beziehung für ihn zu diesem Zeitpunkt schon Vergangenheit gewesen sei. "Den Partner zu betrügen, geht für mich gar nicht und dann noch auf so eine ekelhafte Art… Für mich ist Raffaela unten durch. Sie ist für mich Geschichte", erklärte er im Temptation-Interview.

Diese Einstellung von Jeremy zeigte sich auch beim finalen Lagerfeuer. Auch wenn Raffa sich für einige ihrer Taten entschuldigte, machte ihr Freund deutlich, dass er keine gemeinsame Zukunft mit ihr sehe. "Ich bin Single. Wir werden hiernach getrennte Wege gehen. [...] Du kannst ein paar von deinen Sachen holen und dann verpisst du dich aus meiner Wohnung, und was du danach machst, ist mir scheißegal", fand er harte Worte für seine Ex-Freundin.

Instagram / jeremy.dlcv Jeremy, Kandidat bei "Temptation Island"

RTL Raffaela und Jeremy, Kandidatin bei "Temptation Island"

