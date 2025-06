"Game Zero": Deutsche Creator treten in "Squid Game"-Show an

Joyn fährt eine neue Gameshow im Squid Game-Stil auf. "Game Zero" heißt das Format, und der Kopf dahinter ist Streamer Rohat. Die Idee: 50 deutsche Creator aus den Bereichen YouTube, Twitch und TikTok treten drei Tage lang in ausgeklügelten Spielen gegeneinander an. Dabei sind die Bedingungen fast genauso wie in dem südkoreanischen Serien-Hit. Die Teilnehmer schlafen in einem fensterlosen Raum, abgeschnitten von der Außenwelt. Auch tragen sie ganz ähnliche Sportanzüge, nur dass sie nicht wie in "Squid Game" grün-weiß sind, sondern gelb und lilafarben. Anders als in der Serie wird auch keiner sein Leben verlieren – zu gewinnen gibt es 50.000 Euro.

Rohat selbst spielt eine besondere Rolle in "Game Zero": Mit der Nummer 001 ist er Strippenzieher und Mitspieler zugleich – vergleichbar mit dem Frontmann in "Squid Game", der sowohl einen Fuß aufseiten der Spielmacher als auch einen aufseiten der Spieler hatte. Und wer spielt alles mit? Unter anderem stellt sich Fame-Fighting-Initiator Eugen Lopez den Spielen, genauso wie YouTuber Abugoku. Auch ist Streamerin quiteLola mit von der Partie. Nach dem Drama um sie und ihren Ex Tanzverbot (28) sehen einige Zuschauer ihre Teilnahme kritisch. Gegenüber Bild erklärt Rohat: "Zu dem Zeitpunkt, als wir gedreht haben, war diese ganze Geschichte mit dem Riesen-Beef noch gar nicht da. Sie aus der Serie herauszuschneiden oder zu zensieren, funktioniert einfach nicht. Ich weiß, es werden sich viele aufregen – aber das würde den Vibe komplett kaputtmachen."

Die erste Episode "Game Zero" ist bereits bei Joyn abrufbar. Und schon der Einzug sorgt für ordentlich Stress bei den Teilnehmern. Es gibt nämlich nur 30 Betten für die 50 Spieler. Aber nicht nur das, denn die Creator-Szene ist eng vernetzt – da kochen auch alte Auseinandersetzungen hoch. So kommen zwei der Kandidaten auf einen alten Streit zu sprechen. Das wird auch mit Sicherheit nicht die einzige Auseinandersetzung gewesen sein. In der zweiten Folge geht es dann ans Eingemachte, denn es warten die Spiele. Die Episoden von "Game Zero" werden jeden Sonntag und Mittwoch veröffentlicht. Wer kein Joyn hat, kann die Folgen ab dem 29. Juni auch auf YouTube schauen.

Eugen Lopez, Reality-TV-Star

quiteLola im Juli 2024

