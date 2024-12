Erster Teaser zur Verfilmung von "Lilo & Stitch" ist raus

Es gibt großartige Neuigkeiten für alle Fans von "Lilo & Stitch": Am vergangenen Montag hat Disney endlich den ersten Teaser-Trailer für die groß angekündigte Live-Action-Version des Zeichentrickfilms veröffentlicht. In dem brandneuen Clip auf YouTube ist bereits Stitch zu sehen, wie er ganz typisch im wilden Zerstörermodus unterwegs ist. In diesem Fall macht er dabei verschiedene Sandburgen am Strand platt. Die Newcomerin Maia Kealoha wird Lilo spielen – das Mädchen aus Hawaii, das Stitch aufnimmt. Sie ist in diesem Video jedoch noch nicht aufgetreten.

Laut der Inhaltsangabe von Filmstarts erzählt auch die Realverfilmung des Disney-Animationsfilms die Geschichte eines blauen Aliens, der auf Hawaii landet und dort von Lilo entdeckt wird. Wie in der Vorlage werden auch in dem neuen Film die zwei direkt beste Freunde. Jedoch müssen sie sich gemeinsam mehreren Herausforderungen stellen, da neugierige Sozialarbeiter sowie "fiese außerirdische Kopfgeldjäger" ihnen auf der Spur sind. Zur Besetzung gehören Sydney Agudong als Lilos ältere Schwester Nani sowie Zach Galifianakis (55), Billy Magnussen (39) und Courtney B. Vance (64).

An dem starbesetzten Projekt wurde seit geraumer Zeit gewerkelt. Bereits 2018 stand fest, dass die Realverfilmung kommen wird. So wurde laut Hollywood Reporter schon rund 16 Jahre nach Erscheinen der Zeichentrickvorlage an einer Live-Action-Variante des Streifens gearbeitet. Schon damals war bekannt, dass als Produzenten Dan Lin und Jonathan Eirich fungieren, die bereits an dem Remake von "Aladdin" arbeiteten. "Lilo & Stitch" kommt voraussichtlich am 23. Mai 2025 in die Kinos.

Anzeige Anzeige

Bild aus dem Disney-Film "Lilo & Stitch"

Anzeige Anzeige

Szene aus der Real-Verfilmung von "Aladdin"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige