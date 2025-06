"Frasier"-Star Kelsey Grammer (70) wird zum achten Mal Vater

Kelsey Grammer (70) wird zum achten Mal Vater! Der Schauspieler, bekannt aus der Kultserie "Frasier", erwartet mit seiner 46-jährigen Ehefrau Kayte Walsh das vierte gemeinsame Kind. Das Paar wurde bei einem Spaziergang in London gesichtet, wobei Kaytes fortgeschrittene Schwangerschaft unverkennbar war. Das zeigen Schnappschüsse, die People vorliegen. In einem langen, schwarzen Kleid und einem beigefarbenen Cardigan präsentiert sie stolz ihren Babybauch. Für Kelsey ist es das insgesamt achte Kind.

Seit 2011 sind Kelsey und Kayte verheiratet und ziehen bereits drei gemeinsame Kinder groß: Tochter Faith sowie die Söhne Gabriel und James. Doch auch aus vorherigen Beziehungen hat der 70-Jährige schon Nachwuchs. Mit seiner ersten Frau Doreen Alderman hat er Tochter Spencer, aus einer Liaison mit Barrie Buckner stammt Tochter Greer. Mit seiner dritten Frau Camille Donatacci hat er zwei weitere Kinder, Mason und Jude. In der Vergangenheit gab der Schauspieler offen zu, dass er bei seinen ältesten Kindern einige Fehler gemacht habe. "Ich habe einige meiner Kinder vernachlässigt", erklärte er im vergangenen Jahr gegenüber dem Newsportal.

Kelsey, dessen Karriere mit Rollen wie Dr. Frasier Crane in "Cheers" und dem Spin-off "Frasier" in die Hollywood-Geschichte einging, hat in seiner Vaterrolle immer wieder Herausforderungen erlebt. Doch mit Kayte an seiner Seite habe er einen neuen Fokus auf die Familie gesetzt. Das Paar lernte sich 2010 kennen, nicht lange nach der Trennung von Camille Donatacci. Kelsey beschreibt das Zusammenleben mit seiner Partnerin und den gemeinsamen Kindern als erfüllend und bemüht sich, auch den älteren Kindern in seinem Leben mehr Platz einzuräumen. "Ich bin immer noch ihr Vater", betonte er.

Getty Images Kayte Walsh und Kelsey Grammer im Februar 2020

Getty Images Kelsey Grammer in London, 2019

