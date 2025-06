Nach Armbruch: Prinzessin Catharina-Amalia arbeitet wieder

Prinzessin Catharina-Amalia (21) tritt nur acht Tage nach einer Armoperation wieder öffentlich auf. Die Tochter von König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) wird am 18. Juni zusammen mit ihrem Vater an einer Zeremonie in den Prince Bernhard Barracks in Amersfoort teilnehmen. Dort wird König Willem-Alexander eine neue Standarte an das nach seiner Tochter benannte Husarenregiment, das Princess Catharina-Amalia Hussar Regiment, übergeben. Die Kronprinzessin wird bei der Veranstaltung anwesend sein, um die Truppeninspektion ihres Vaters zu verfolgen und auch selbst mit Soldaten zu sprechen. Das kündigte der niederländische Palast laut Hello! an.

Die 21-Jährige studiert derzeit an der Universität von Amsterdam, nimmt aber regelmäßig an offiziellen Verpflichtungen der niederländischen Königsfamilie teil. Mit ihrer Teilnahme an der Übergabezeremonie kehrt sie nun schneller als erwartet zu ihren Aufgaben zurück. Schon im Dezember 2022 hatte Catharina-Amalia die drei Teile des niederländischen Militärs – Luftwaffe, Armee und Marine – besucht, obwohl sie selbst keine militärische Ausbildung absolviert hat. Die heutige Zeremonie hat eine symbolische Bedeutung, da das Husarenregiment erst 2020 durch die Fusion dreier traditionsreicher Einheiten entstand und nun die erste Standarte mit dem Namen der Kronprinzessin erhält.

Erst kürzlich hatte ein Reitunfall dazu geführt, dass Catharina-Amalia im Universitätsklinikum Utrecht operiert werden musste. Laut ihres Vaters zeigte sie dabei große Tapferkeit, wie König Willem-Alexander laut Vorsten betonte. Ein Sturz vom Pferd hatte den Armbruch verursacht, der auch Einfluss auf die Terminplanung der Königsfamilie nahm. Ihre Mutter Königin Máxima brach damals eine Veranstaltung ab, um zu ihrer Tochter ins Krankenhaus zu eilen. Die Operation glückte jedoch, und die Kronprinzessin konnte das Krankenhaus bereits nach zwei Tagen wieder verlassen.

Getty Images König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia-Catharina, 2025

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Dezember 2024

