Nach Sturz: Prinzessin Amalia strahlt mit ihrem Vater Willem

Prinzessin Amalia (21) der Niederlande ist wieder da! Nach einem Sturz vom Pferd und einer folgenden Operation am Arm ist die Thronfolgerin wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. Gemeinsam mit ihrem Vater, König Willem-Alexander (58), besuchte die 21-Jährige die Prinz-Bernhard-Kaserne in Amersfoort. Bei dem Anlass überreichte der Monarch die neue Standarte an das nach seiner Tochter benannte Regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. Die Kronprinzessin erschien in einem roten Sommerkleid, trug jedoch eine Armschlinge – ein unerwünschtes Accessoire infolge ihres Unfalls.

Für die Kronprinzessin verlief der Eingriff erfolgreich, wie das niederländische Königshaus mitteilte. Nach der Operation in der Universitätsklinik Utrecht in der vergangenen Woche blieb sie zunächst zur Beobachtung dort, bevor sie nach zwei Tagen wieder zu ihrer Familie zurückkehrte. Aufgrund des Unfalls musste allerdings der traditionelle Sommer-Fototermin der royalen Familie verschoben werden. Ursprünglich für Mitte Juni angesetzt, findet dieser nun am 30. Juni statt. Auch Königin Máxima (54) passte ihren vollen Terminkalender an, um sich um ihre Tochter zu kümmern, und sagte sogar einen wichtigen Kongress in Amsterdam ab. König Willem-Alexander zeigte sich derweil allein bei der Eröffnung des Holland Festivals und freute sich nun darüber, in Amersfoort wieder an Amalias Seite zu sein.

Amalia studiert an der Universität von Amsterdam, wo sie sich auf ihre Rolle als zukünftige Königin der Niederlande vorbereitet. Erst kürzlich durfte sie einen großen Meilenstein feiern, als sie ihre erste Solo-Amtshandlung vollzog. Ende Februar taufte sie das neueste Versorgungsschiff der niederländischen Marine – ganz ohne ihre Eltern und Schwestern. In einem schicken rosafarbenen Anzug und passendem Hut posierte die Royal-Lady anschließend sichtlich stolz für die Fotografen, begleitet von tosendem Applaus der anwesenden Gäste.

REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia im Juni 2025

REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images Prinzessin Amalia im Juni 2025

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei der Taufe der "Den Helder", Februar 2025