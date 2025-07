Neben Uni: Prinzessin Amalia startet militärische Ausbildung

Nach dem Abschluss an der Universität steht für Prinzessin Amalia der Niederlande (21) nun die Ausbildung beim Militär an. Doch diese sieht ein wenig anders aus als bei den meisten Nachwuchs-Royals. Amalia ist Teil eines dreijährigen Werkstudentenprogramms des niederländischen Verteidigungsministeriums. Das bedeutet, dass sie sich dem Militär nicht Vollzeit widmet. Parallel beginnt die Tochter von Königin Máxima (54) und König Willem-Alexander (58) ein Studium im niederländischen Recht an der Universität Amsterdam. Laut der Website des Defensity College wird sie daher maximal zwei Tage pro Woche beim Militär sein. Amalia durchläuft aber dennoch alle Stationen der Grundausbildung und wechselt alle sechs Monate zwischen der Marine, dem Heer, der Luftwaffe und der Militärpolizei.

Da die 21-Jährige sich Anfang Juni bei einem Reitunfall den Arm brach, wird sie die ersten Wochen voraussichtlich erst einmal mit Büroarbeit verbringen. Einige Teile der Ausbildung werden dann wohl im Anschluss nachgeholt. Dabei steht der harte körperliche Teil, wie ein intensives Kampftraining beim niederländischen Militär, sowieso nicht im Fokus. Stattdessen wird Amalia vorrangig lernen, wie man Karten liest oder mit einer Waffe umgeht. Den Rekruten wird eher beigebracht, analytisch zu denken, als sich vorneweg ins Gefecht zu stürzen. Für Amalia ist die militärische Ausbildung sicher eine willkommene Abwechslung zum Uni-Alltag.

Eine Ausbildung beim Militär scheint für die meisten europäischen Königshäuser Standard zu sein. Derzeit ist Amalia nicht die einzige Prinzessin in Uniform. Die spanische Kronprinzessin Leonor (19) ist aktuell mit der Marine auf hoher See. An Bord eines militärischen Segelschiffs fährt sie nach und nach verschiedene Häfen an. Erst im Mai kam es zu einem herzerwärmenden Wiedersehen mit ihrer Mutter Königin Letizia (52) am Hafen von Panama City. Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen (21) brachte ihre Ausbildung als Pioniersoldatin und Richtschützin auf einem CV90-Panzer bereits hinter sich, verlängerte ihren Aufenthalt beim Militär aber Anfang des Jahres um drei Monate. Mittlerweile ist sie wieder zu Hause und plant, im kommenden Semester ein Bachelorstudium in Sozialwissenschaften an der Universität von Sydney zu beginnen.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, April 2025

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Leonor im Januar 2025