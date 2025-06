Prinzessin Catharina-Amalia hat sich den Arm gebrochen

Prinzessin Catharina-Amalia (21) hat sich bei einem Reitunfall den Arm gebrochen. Nach dem Sturz vom Pferd musste die Kronprinzessin der Niederlande ins Krankenhaus eingeliefert werden, wie der königliche Palast in einer offiziellen Mitteilung bestätigte. Ihre Mutter, Königin Máxima (54), verließ daraufhin vorzeitig eine Veranstaltung der Stiftung MIND Us im Noordeinde-Palast in Den Haag, um bei ihrer Tochter sein zu können. Laut der Erklärung soll Catharina-Amalia im Universitätsklinikum Utrecht operiert werden. Weitere Informationen, auch zu möglichen Auswirkungen auf ihre offiziellen Termine, sollen bald folgen.

Reiten ist eine Leidenschaft, der die Prinzessin seit ihrer Kindheit nachgeht. Obwohl sie oft in den königlichen Ställen gesichtet wird, scheint dies das erste Mal zu sein, dass sie sich bei diesem Hobby ernsthaft verletzt hat. Abseits ihrer Freizeitgestaltung studiert Catharina-Amalia aktuell Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft an der Universität von Amsterdam. Zuletzt nahm sie im April mit ihrer Schwester Prinzessin Alexia (19) an den Feierlichkeiten zum Königstag, dem Geburtstag ihres Vaters König Willem-Alexander (58), teil. Während die Prinzessin sich im Krankenhaus erholt, zeigen die Terminkalender von König Willem-Alexander und Königin Máxima keine Änderungen. Beide setzen ihre geplanten Verpflichtungen fort.

Catharina-Amalia wurde am 7. Dezember 2003 als erstes Kind von König Willem-Alexander und Königin Máxima geboren und ist damit die Thronfolgerin der Niederlande. Seit der Thronbesteigung ihres Vaters am 30. April 2013 trägt sie den Titel Prinzessin von Oranien. Die niederländische Monarchie pflegt die Tradition der Abdankung, wie es die Großmutter und Urgroßmutter des Königs, Königin Beatrix (87) und Königin Juliana, taten. Diese Tradition bedeutet, dass die junge Prinzessin eines Tages in die Fußstapfen ihres Vaters treten und Königin werden wird. Bis dahin konzentriert sich Catharina-Amalia auf ihre Ausbildung sowie auf ihre allmählich wachsenden repräsentativen Verpflichtungen.

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia, April 2025

