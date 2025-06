Prinzessin Amalia glänzt bei NATO-Treffen ohne Armschlinge

Prinzessin Catharina-Amalia (21) hat am Dienstag bei einem Dinner anlässlich des NATO-Gipfels in Den Haag für eine Überraschung gesorgt. Die Kronprinzessin der Niederlande erschien unerwartet an der Seite ihrer Eltern, König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54), und glänzte in einer dunkelgrünen Cocktailrobe von Polo Ralph Lauren. Mit offenen Haaren und goldenen Accessoires setzte sie stilvolle Akzente. Dabei fiel aber vor allem auf, dass die Thronfolgerin keine Armschlinge mehr trug! Bis vor wenigen Tagen musste sie ihren Arm noch schonen, da sie nach einem Reitunfall operiert werden musste, doch jetzt scheint sie wieder topfit zu sein.

Das Dinner fand im Huis Ten Bosch Palast statt und diente als Auftakt für die bevorstehenden NATO-Beratungen, die König Willem-Alexander in einer kurzen Rede kommentierte. "Mögen künftige Historiker den NATO-Gipfel 2025 als einen Meilenstein anerkennen. Das Gipfeltreffen, auf dem wir bahnbrechende Entscheidungen getroffen haben", sagte der Monarch mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen, wie Hello! berichtet. Gemeinsam mit Amalia und Máxima begrüßte der König dort zahlreiche Weltführer wie unter anderem Emmanuel Macron (47) aus Frankreich, Donald Trump (79) aus den USA und Wolodymyr Selenskyj (47) aus der Ukraine.

Für Catharina-Amalia war es nicht der erste öffentliche Auftritt nach ihrem Reitunfall, bei dem sie sich den Arm gebrochen hatte. Erst vor wenigen Tagen hat sie ihren Vater zu einem offiziellen Termin bei einer Kaserne begleitet – dort trug sie die 21-Jährige allerdings noch ihre Armschlinge. Die junge Royal-Lady scheint nun also auf dem Weg der Besserung zu sein. Aktuell studiert sie an der Universität in Amsterdam, wo sie sich auf ihre Rolle als zukünftige Königin vorbereitet.

Getty Images Prinzessin Amalia beim NATO-Dinner im Juni 2025

Getty Images König Willem-Alexander, Königin Máxima, Prinzessin Amalia und Donald Trump im Juni 2025

REMKO DE WAAL/ANP/AFP via Getty Images König Willem-Alexander und Prinzessin Amalia im Juni 2025