Prinzessin Amalia begeistert in Tiara aus ihrer Kindheit

Prinzessin Catharina-Amalia (21) hatte im niederländischen Königshaus keine ganz normale Kindheit. Schon in jungen Jahren spielte die Tochter von König Willem-Alexander (57) mit kostbaren Accessoires, vor allem die Mellerio Ruby Parure Tiara hatte es der jungen Royal angetan. Im Alter von neun Jahren probierte sie das Diadem an, wie ein Bild, das Hello! zur Verfügung steht, beweist. Bei einem Staatsbankett zu Ehren von Sultan Haitham bin Tarik trug die erwachsene Prinzessin das Schmuckstück nun erneut. Fotos des feinen Anlasses zeigen die Adelige mit der juwelenbesetzten Krone. Dazu trug sie ein fliederfarbenes Kleid und eine Schärpe, die mit einer passenden Brosche gesichert war.

Ihre Faszination für Kopfschmuck teilte die Enkelin von Königin Beatrix (87) schon in der 2021 veröffentlichten Biografie "Amalia" mit. Darin erzählte sie der Autorin Claudia de Breij: "Ich liebe Diademe. Zeig mir eine Tiara, und ich weiß, woher sie stammt. Ich erkenne alle Tiaras in Europa. Ich habe sie immer von meiner Mutter aufgesetzt bekommen. Wenn eine auf ihrem Schminktisch lag, hatte ich sie direkt auf dem Kopf."

Als ältestes Kind von Willem-Alexander und Königin Máxima (53) wird von Amalia einiges erwartet. Zurzeit wird sie an ihr Leben als zukünftige Regentin der Niederlande herangeführt. Im Februar vollzog die 21-Jährige ihre erste alleinige Amtshandlung. Wie Kurier berichtete, handelte es sich dabei um eine Schiffstaufe im Hafen von Vlissingen. "Ich taufe dich auf den Namen 'Den Helder' und wünsche dir und deiner Mannschaft eine sichere Fahrt", verkündete die Prinzessin dabei ohne Probleme.

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Máxima, Sultan Haitham bin Tarik, König Willem-Alexander und Prinzessin Catharina-Amalia

Anzeige Anzeige

MEGA Ariane, Kronprinzessin Amalia, König Willem-Alexander, Königin Maxima und Alexia

Anzeige Anzeige