Prinzessin Catharina-Amalia glänzt bei Auftritt im Ausland

Prinzessin Catharina-Amalia (21) bewährte sich am Montag auf internationalem Parkett und absolvierte damit ihren ersten Solo-Auftritt im Ausland. Die Kronprinzessin der Niederlande, die älteste Tochter von König Willem-Alexander (57) und Königin Máxima (53), reiste dafür nach Madrid, wo sie am Plaza de Oriente ein kleines Tulpenbeet einweihte. Als Dank an die Stadt und ihre Bewohner sprach die 21-Jährige laut Hello! von ihrer besonderen Verbindung zu Madrid, da der Ort für sie mehr als nur eine vorübergehende Heimat gewesen sei. Stilsicher präsentierte sich Catharina-Amalia in einem roten geblümten Kleid, kombiniert mit eleganten Lederstiefeln und Schmuckaccessoires.

Grund für die besondere Geste war die Zeit, die die Prinzessin aus Sicherheitsgründen in der spanischen Hauptstadt verbrachte. Nach Kidnapping-Drohungen in den Niederlanden musste sie ihr Studium in Amsterdam abbrechen und unter verstärktem Schutz in das Elternhaus in Den Haag zurückkehren. Währenddessen bot ein Aufenthalt in Madrid für mehr als ein Jahr eine gewisse Freiheit für die angehende Königin, die in Spanien laut NOS News zumindest etwas Normalität erfahren konnte. Der Palast erklärte, dass sich Catharina-Amalia mit dem Pflanzen der ersten Tulpenzwiebeln für den herzlichen Empfang bedanken wollte.

Ihr Engagement in Madrid ist nicht Catharina-Amalias erste Allein-Aktivität im royalen Dienst. Bereits im Februar hatte sie bei der Schiffstaufe der Den Helder, eines niederländischen Marineschiffs, ihr Debüt gefeiert. Diese Aufgabe scheint in der Familie eine Tradition zu haben: Ihre jüngere Schwester Alexia (19) absolvierte 2023 ein ähnliches Solo-Ereignis, als sie die Vox Alexia, ein Baggerschiff, taufte. Trotz ihres ernsten Amtes zeigt Catharina-Amalia auch eine jugendliche Seite. Ob in auffälligen Outfits oder mit warmen Worten – die Prinzessin hat eine besondere Ausstrahlung, die sie nicht nur bei den Niederländern, sondern auch im Ausland zu einer beliebten Persönlichkeit macht.

Instagram / koninklijkhuis Prinzessin Catharina-Amalia an ihrem 21. Geburtstag, Dezember 2024

Getty Images Prinzessin Catharina-Amalia bei der Taufe der "Den Helder", Februar 2025

