So schlank ist Georgina Stumpf halbes Jahr nach der Geburt

Georgina Stumpf begeistert ihre Follower mit einem neuen Schnappschuss aus ihrem Urlaub, den sie in einer Instagram-Story teilte. Die Social-Media-Ikone, die erst Ende November vergangenen Jahres ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen durfte, präsentierte dabei stolz ihren After-Baby-Body. In einer tief sitzenden Hose und einem superkurzen T-Shirt zeigte sie, wie erstaunlich schnell sie nach der Schwangerschaft wieder in Form gekommen ist. Ihre ungestylten Haare und der verschlafene Blick lassen vermuten, dass sie erst kurz vorher aufgewacht ist. Der Blick auf ihren flachen Bauch lässt keinen Zweifel daran, dass die Schwangerschaft keine sichtbaren Spuren hinterlassen hat.

Die 2024 frisch gebackene Mama hatte in den letzten Monaten ihren Weg in die Mutterschaft weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, überraschte aber nun mit diesem Foto und erregte Aufsehen. In den Kommentaren und Nachrichten, die sie regelmäßig in sozialen Medien erhält, loben ihre Fans nicht nur ihre Figur, sondern auch ihr neues Strahlen und ihren entspannten Umgang mit den Veränderungen in ihrem Leben. Es bleibt allerdings unklar, ob Georgina mit einem speziellen Fitnessprogramm, einer bestimmten Ernährung oder einfach durch ihren aktiven Alltag zu dieser Figur zurückfand – sie selbst hat sich dazu bisher nicht geäußert.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich Georgina als jemand, der sich offen mit seinem Äußeren auseinandersetzt. In einem älteren Video verriet sie, dass sie für einen gewissen Zeitraum regelmäßig kosmetische Behandlungen wie Botox und Lippenauffüllungen in Anspruch genommen hatte, um ihren Look nach ihren Wünschen zu gestalten. Dabei machte sie stets deutlich, dass solche Eingriffe für sie ein persönliches Vergnügen und kein gesellschaftlicher Druck waren. Ob sie nach der Geburt ihren natürlichen Look beibehalten hat oder sich neuen Beauty-Routinen widmet, wird ihre Community sicher neugierig verfolgen.

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / giageorgina Georgina Stumpf im Oktober 2024

Anzeige Anzeige