Nach Überfall: Carmen Geiss will einen Waffenschein machen

Carmen Geiss (60) und ihr Ehemann Robert Geiss (61) sind am 15. Juni in ihrer Villa in Saint-Tropez Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Vier bewaffnete, maskierte Täter drangen gewaltsam in das luxuriöse Anwesen ein und bedrohten die beiden Reality-TV-Stars. Carmen geriet mit einem der Täter aneinander, wurde von ihm gewürgt und erlitt schwere Halsverletzungen. Im RTL-Interview mit Frauke Ludowig (61) spricht die 60-Jährige nun sichtlich mitgenommen über die Geschehnisse und bricht währenddessen immer wieder in Tränen aus. Doch Carmen zeigt auch Stärke. "Ich glaube, ich wäre in so einer Lage bereit, jemanden zu töten", sammelt sie sich. Und Carmen geht sogar noch weiter. Um ein solches Erlebnis künftig besser bewältigen zu können, plant sie nun, einen Waffenschein zu machen.

Carmen will sich jedoch nicht durch den Waffenschein zukünftig sicherer fühlen. Nach dem schockierenden Überfall entschied sich das Paar nach Bild-Informationen auch generell dafür, die Sicherheit für die Familie deutlich zu erhöhen. Ein professionelles Sicherheitsteam überwacht seitdem das Grundstück sowie den Bereich vor der Villa. Auch unterwegs ist nun immer Personenschutz dabei. Zudem wird die Alarmanlage der Luxusvilla aktuell auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Glücklicherweise waren Carmen und Roberts Töchter bei dem schockierenden Vorfall nicht anwesend. Davina (22) und Shania Geiss (20) zeigten sich im Netz dennoch zutiefst betroffen. "Meine Schwester und ich sind am Boden zerstört von dem, was passiert ist. Der Gedanke, dass wir unsere Eltern bei diesem Überfall hätten verlieren können, lässt uns nicht los", schrieb Shania aufgelöst auf Instagram. Die Schwestern betonten jedoch, wie glücklich sie seien, dass ihre Eltern den Überfall lebendig überstanden haben.

Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

Davina und Shania Geiss im Juli 2024