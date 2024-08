Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg haben geheiratet

Carolin Niemczyk (34) und Daniel Grunenberg (35) haben sich das Ja-Wort gegeben! Die zwei Musiker hinter dem Popduo Glasperlenspiel feierten ihre Hochzeit in Südfrankreich über drei Tage hinweg, umgeben von Familie und engsten Freunden. Die intime Feier war geprägt von romantischem Flair und einer entspannten Atmosphäre. Details ihrer besonderen Zeremonie teilten die beiden nun mit Vogue und gaben auch ein paar Einblicke in die Feierlichkeiten. Auf den Schnappschüssen zeigte das Pärchen auch ihre eleganten Looks: Die Braut strahlte bei der Trauung in einem weißen, bodenlangen Spitzenkleid mit Armstulpen aus demselben filigranen Stoff und einem langen Schleier, während ihr Mann einen schwarzen Smoking mit Fliege trug.

Die Verlobung der 34-Jährigen und ihres Partners war ziemlich spontan – auch wenn sie schon seit vielen Jahren zusammen sind. Carolin erzählte im Interview mit dem Magazin, dass sie sich nicht sicher war, ob Heiraten etwas für sie sei. Doch eines Abends beim Italiener im KaDeWe habe sie ganz plötzlich den Wunsch verspürt, ihren Daniel zu heiraten. "Er überlegte kurz und sagte: 'Dann lass uns ins Erdgeschoss fahren und ich kaufe dir einen Ring, und wir heiraten!' Ich habe Ja gesagt! Also sind wir heruntergefahren, und er hat mir einen Ring gekauft."

Carolin und Daniel sind nicht nur in ihrer Beziehung ein eingespieltes Team, sondern haben auch beruflich ein Erfolgsrezept gefunden. Seit der Gründung ihrer Band Glasperlenspiel im Jahr 2006 leben und arbeiten die beiden zusammen. Ihre Leidenschaft zur Musik spiegelte sich natürlich auch bei der Party wider. "Musik ist ein Großteil unseres Lebens und Daniel hätte am allerliebsten selber aufgelegt. Wir hatten aber einen großartigen DJ und für ihn hat Daniel eine Spotify-Playlist mit unseren persönlichen Lieblingstracks im Vorfeld erstellt", verriet die Braut im Interview.

Getty Images Carolin Niemczyk, Sängerin

Getty Images Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel

