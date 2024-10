Total verliebt? So läuft Carolin Niemczyks Ehe mit Daniel

Carolin Niemczyk (34) und Daniel Grunenberg (35) sind seit rund zwei Monaten verheiratet. Dass das Paar, das bereits seit 2006 liiert ist, erst jetzt den Bund der Ehe eingegangen ist, habe in seiner Beziehung nichts verändert. "Nun verheiratet zu sein, fühlt sich gar nicht so wirklich anders an, aber es ist trotzdem sehr schön", schwärmt die Glasperlenspiel-Frontfrau im Interview mit t-online.

Auch wenn die Zeremonie schon zwei Monate her ist, seien die Erinnerungen daran immer noch total frisch. "Wir denken immer noch voll gerne an die Hochzeit zurück, an unser schönes Fest in Südfrankreich. Es war für uns genau so perfekt, wie es war. Wir haben es sehr genossen und ziehen immer noch viel Kraft daraus", freut sich die 34-Jährige in dem Gespräch mit dem Magazin.

Carolin habe einige Zeit gebraucht, um den Schritt vor den Traualtar zu wagen. "Bei mir ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, an dem ich gemerkt habe, für mich ist es cool. Ich fühle mich erwachsen genug, um so einen Schritt zu gehen", erklärt die Sängerin und fügt hinzu: "Es ist jetzt noch nicht so lang und immer noch ungewohnt, aber trotzdem sehr schön, nun sagen zu können: 'Daniel ist mein Mann.'"

Getty Images Carolin Niemczyk, Sängerin

Getty Images Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk, Musiker

