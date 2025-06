Lee Ryan erwartet mit Frau Verity viertes gemeinsames Kind

Lee Ryan (42), bekannt aus der Boyband Blue, hat mit einem emotionalen TikTok-Post die frohe Botschaft verkündet, dass er und seine Ehefrau Verity erneut ein Baby erwarten. Damit wird das Paar bald Eltern von insgesamt vier gemeinsamen Kindern. Für Lee ist es sogar bereits das sechste Kind. Auf dem veröffentlichten Bild hält der begeisterte werdende Vater liebevoll den Bauch seiner schwangeren Frau. Dazu schreibt er humorvoll: "Oooops, we did it again – Baby Nummer 4 auf dem Weg, um unsere kleine Familie zu ergänzen!"

In den Kommentaren des Videos häuften sich die Glückwünsche seiner Fans und Freunde, die ihm und seiner Familie nur das Beste wünschten. Einige User scherzten jedoch auch über Lees wachsende Kinderschar und verglichen ihn mit einem Bandleader, der eine eigene Truppe gründet. Neben den drei gemeinsamen Kindern hat Lee außerdem aus früheren Beziehungen zwei Töchter, die heute bereits das Teenageralter erreicht haben. Die 18-jährige Bluebell stammt aus einer Beziehung mit Jessica Keevil, während seine Tochter Rayn (16) mit seiner Ex Samantha Miller das Licht der Welt erblickte.

Seit Lee und Verity vor einigen Jahren ein Paar wurden, hat sich viel in seinem Leben verändert. Der Sänger, der einst durch Hits wie "All Rise" international bekannt wurde, hat bereits schwierige Zeiten durchlebt, darunter auch berufliche Rückschläge. Doch mit Verity, die ihn liebt und unterstützt, scheint er nun seine persönliche Mitte gefunden zu haben. Ihre Liebe wurde 2022 mit der Hochzeit gekrönt. Erst Ende 2023 wurden sie bereits Eltern. Nun freuen sie sich auf ein weiteres Familienmitglied.

Anzeige Anzeige

Instagram / officialblue Lee Ryan und seine Frau Verity, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lee Ryan, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Mitglieder der Band Blue, November 2024