Blue-Sänger Lee Ryan im Flugzeug von Passagier angegriffen!

Lee Ryan (40) wurde Opfer einer Attacke! Der britische Musiker hat sich als Mitglied der Band Blue gemeinsam mit Duncan James (45), Antony Costa (42) und Simon Webbe (45) einen großen Namen im Musikbusiness gemacht. Durch seinen großen Erfolg wird der Sänger von unzähligen Fans auf der ganzen Welt angehimmelt. Jetzt kam es allerdings zu einer unangenehmen Begegnung: Lee wurde während einer Flugreise von einem Passagier attackiert!

Auf Instagram veröffentlicht die Band nach dem Vorfall ein Statement. "Auf einem Flug von Georgien nach Istanbul in der Türkei mit Turkish Airlines wurde Lee Ryan heute am Samstag, den 8. Juli 2023 von einem männlichen Passagier körperlich angegriffen", berichtet die Truppe und erklärt zudem: "Der Angriff wurde nach der Landung des Flugzeugs fortgesetzt. Der Passagier stieß Lee eine Treppe hinunter, wobei er sich am Bein verletzte." Die restlichen Bandmitglieder verteidigten ihren Kollegen während der Attacke.

Aber was war der Auslöser für die Auseinandersetzung? "Der Angriff ereignete sich, nachdem Lee seine Füße auf den Sitz gelegt hatte, was als kulturell unsensibel angesehen wird", heißt es in dem Statement. Dafür habe sich Lee bereits entschuldigt. Beide Parteien seien nach der Landung von der Polizei befragt worden. Welche Konsequenzen die Behörden ziehen, ist bislang noch nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Simon Webbe, Lee Ryan, Antony Costa und Duncan James bei "Magic Of Christmas"

Anzeige

Getty Images Lee Ryan, Blue-Sänger

Anzeige

Getty Images Die Band Blue

Anzeige

Glaubt ihr, dass die Polizei noch ein öffentliches Statement abgeben wird? Ja, bestimmt! Nein, davon gehe ich nicht aus. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de