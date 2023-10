Der Blue-Sänger Lee Ryan macht Autismus-Diagnose öffentlich

Lee Ryan (40) teilt ein ausführliches Gesundheitsupdate mit seinen Fans. Eigentlich könnte der Sänger der Band Blue aktuell nicht glücklicher sein: Seine Frau Verity und er erwarten gerade ihr drittes gemeinsames Kind, das noch in diesem Jahr zur Welt kommen wird. Für den Musiker ist es bereits der fünfte Nachwuchs. Doch er hat auch mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Lee macht jetzt eine Diagnose öffentlich.

"Wie ihr vielleicht schon gelesen habt, wurde bei mir im vergangenen Jahr Autismus und ADHS diagnostiziert. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir gut geht", meldet er sich auf Instagram bei seinen Fans. Allerdings habe Ryan und seine Familie sehr viel zu verarbeiten. Die Diagnose bringe endlich die Antwort auf zahlreiche Probleme, die er schon in der Kindheit gehabt habe: "Für mich bedeutet das, dass ich einen hohen IQ habe, aber mein Gehirn funktioniert anders als das anderer." Der 40-Jährige hasse beispielsweise das Gefühl von Wind auf der Haut und reagiere empfindlich auf Berührungen.

Mit dem Schritt an die Öffentlichkeit will Ryan anderen Betroffenen Mut machen. "Für alle Kinder und Erwachsenen da draußen, die das Gleiche durchmachen, ist nichts falsch an euch", betont er. Durch die Diagnose lerne der Blue-Frontmann sehr viel über sich selbst "und vieles ergibt langsam Sinn".

Getty Images Lee Ryan, Blue-Sänger

Getty Images Simon Webbe, Lee Ryan, Antony Costa und Duncan James bei "Magic Of Christmas"

Getty Images Lee Ryan bei der "Convenience"-Premiere auf dem roten Teppich

