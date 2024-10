Im Flamenco-Stil: Lee Ryan hat ein zweites Mal geheiratet

Sie haben ein weiteres Mal "Ja" zu ihrer Liebe gesagt! Lee Ryan (41) und seine Ehefrau Verity Paris gaben sich bereits vor rund zwei Jahren still und heimlich das Jawort. Nun erneuertenn sie ihre Eheversprechen und heirateten noch einmal auf einem Boot in Spanien. Landestypisch kleideten sich der Blue-Sänger und die Ariana Grande-Imitatorin im Flamenco-Stil. Die zweifache Mutter trug ein rotes, körperbetontes Kleid, das mit auffälligen Rüschen verziert war. Der Musiker entschied sich für ein Hemd mit Anzughose, ganz nach dem Motto: All-Black-Everything!

Die Feier fand an Bord eines Bootes statt, wo ein Schild mit der Aufschrift "Verity und Lee" auf die Zeremonie hinwies. Fotografen waren zur Stelle, um den besonderen Tag festzuhalten. Ein Urlauber aus London beobachtete die Szenen und erzählte gegenüber Mirror: "Meine Frau entdeckte ihn und meinte, 'Das sieht aus wie Lee Ryan'. Es scheint ihre Zeremonie in Sevilla zu sein. Es sah nach einer großen Feier aus."

Kurz nach ihrer Hochzeit während der Corona-Pandemie sprach Ryan gegenüber The Sun in den höchsten Tönen von seiner Frau: "Ich habe endlich jemanden gefunden, der mich liebt – und mich in allem, was ich tue, unterstützt." Verity sei eine wunderschöne, starke und liebevolle Frau, die er sehr schätze. "Und ich bin ein Glückspilz, dass ich in ihr eine so wunderbare Mutter für mein Kind und jetzt auch eine Frau gefunden habe", schwärmte er weiter. Mittlerweile haben die beiden auch zwei gemeinsame Kinder. Aus vorherigen Beziehungen durfte Lee bereits drei weitere Kinder auf der Welt begrüßen.

Anzeige Anzeige

SWNS / SWNS Lee Ryan mit seiner Frau Verity Paris und den gemeinsamen Kindern im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / officialblue Lee Ryan mit seiner Frau Verity

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige