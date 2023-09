Blue-Sänger Lee Ryan erwartet zum fünften Mal Nachwuchs

Sie könnten aktuell kaum glücklicher sein. Lee Ryan (40) hatte seinen großen internationalen Durchbruch mit der Boyband Blue gefeiert. Nach mehreren erfolgloseren Jahren der Gruppe schien es, als würde es sich fortan vor allem auf sein Familienleben konzentrieren wollen. Erst im vergangenen Jahr gaben er und seine Partnerin Verity sich das Jawort. Gemeinsam teilt das Paar bereits zwei Kinder. Nun folgen zuckersüße Nachrichten: Lee erwartet erneuten Nachwuchs.

Auf dem Instagram-Account von Blue teilt der Sänger die freudigen News mit seinen Fans: "Ich und meine Frau Verity freuen uns sehr, unser neues Baby bekannt zu geben, das noch in diesem Jahr zur Welt kommen wird." Der Beitrag zeigt außerdem einen süßen Schnappschuss der werdenden Eltern. Auf diesem beugt sich Lee für einen Kuss zu seiner Liebsten, während er eine beschützende Hand auf ihren Bauch legt. "Ich habe es an meinem 40. Geburtstag erfahren! Was für ein Geschenk von Gott", schreibt er zuletzt zu dem Post. Es ist bereits das fünfte Kind für den Musiker.

Zuletzt hatte der 40-Jährige mit weniger erfreulichen Nachrichten für Aufmerksamkeit gesorgt. Während eines Fluges sei er von einem Passagier attackiert worden. In einem Instagram-Statement hatte verlauten lassen: "Auf einem Flug von Georgien nach Istanbul [...] mit Turkish Airlines wurde Lee Ryan [...] von einem männlichen Passagier körperlich angegriffen."

