So zauberhaft war Lee Ryan und Veritys Hochzeit in Spanien

Lee Ryan (41) und seine Frau Verity Paris gaben sich vor wenigen Wochen zum zweiten Mal das Jawort. Nachdem das Blue-Mitglied und seine Liebste bereits vor zwei Jahren still und heimlich geheiratet hatten, feierten sie ihre Liebe erneut mit einer Zeremonie in Sevilla – und wie Fotos zeigen, die OK! vorliegen, war diese sehr romantisch. Das betont der Sänger nun auch in einem Interview. "Es fühlte sich an wie ein Traum. Ein Traum, von dem ich nie dachte, dass er wahr werden würde", schwärmt Lee. Dabei habe es mehrere sehr emotionale Momente gegeben, wie beispielsweise, als er mit seinem jüngsten Sohn im Arm in passenden Smokings zum Altar lief. Aber auch die Ansicht seiner Frau in ihrem Brautkleid sowie der Gottesdienst, der "eine schöne Mischung aus verschiedenen Religionen und spirituellen Elementen, begleitet von einer Vielfalt an Musik" war, habe ihn und die Gäste zu Tränen gerührt.

Während der Hochzeit des 41-Jährigen sei jedoch nicht alles nach Plan gelaufen. Das stellte letztendlich aber kein Problem dar. "Es hat geregnet! Aber offenbar gilt es in Spanien als Glück, wenn es am Hochzeitstag regnet", verrät Lee. Eigentlich wollten er und die Ariana Grande-Imitatorin in Italien heiraten, mit ihren Kindern sei dies aber schwierig gewesen. Also entschieden sie sich für Sevilla. "Wir haben dort unseren ersten Hochzeitstag gefeiert. [...] Es ist dort so schön, dass es nicht viel Dekoration braucht", erzählt der "Sorry Seems to Be the Hardest Word"-Interpret und fügt hinzu: "Sevilla ist einfach ein so schöner Ort." Zu den Gästen ihres großen Tages zählten neben Familie und Freunden auch Lees drei Boyband-Kollegen Simon, Duncan und Anthony – was ihn sehr freute. "Ich habe keine richtigen Brüder, aber sie sind meine Brüder. Wir sind durch dick und dünn gegangen, alle vier", betont er.

Lee und Verity lernten sich 2019 bei einem Event kennen. Es funkte sofort – weshalb die zwei auch so schön wie möglich heiraten wollten. Durch die Corona-Pandemie mussten sie im März 2022 jedoch in Abwesenheit ihrer Familie vor den Traualtar treten. Am 7. Oktober zelebrierten sie ihre Liebe dann ein zweites Mal im Kreise all ihrer Liebsten – und feierten ihren großen Tag neben dem Gottesdienst auch auf einem Boot im landestypischen Flamenco-Stil. Die Sängerin trug ein rotes, figurbetontes Kleid mit auffälligen Rüschen, während der Familienvater in ein schwarzes Hemd und eine dazu passende Hose gekleidet war.

Instagram / officialblue Lee Ryan mit seiner Frau Verity

SWNS / SWNS Lee Ryan mit seiner Frau Verity Paris und den gemeinsamen Kindern im Oktober 2024

