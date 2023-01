Gericht hat entschieden: Blue-Sänger Lee Ryan ist schuldig

Noch sind die rechtlichen Konsequenzen für Lee Ryan (39) ungewiss. Der einstige Sänger der britischen Boyband Blue machte vergangenes Jahr äußerst unangenehme Schlagzeilen: Während eines Fluges soll sich der Musiker unter Alkoholeinfluss gegenüber den Flugbegleiterinnen aggressiv verhalten und sie verbal angegriffen haben. Daraufhin wurde der ehemalige Popstar verklagt, sein Prozess fand heute in London statt. Jetzt hat das Gericht in seinem Fall entschieden!

Wie Mirror berichtet, wurde der 39-Jährige für schuldig befunden. Bei dem Vorfall soll es sich um einen "rassistisch motivierten Angriff" Lees gehandelt haben. Er soll zu einer Schwarzen Stewardess folgenden Satz gesagt haben: "Ich will Ihre Schokoladenkinder." Eine andere Mitarbeiterin soll er anschließend als "Schokoladenkeks" bezeichnet und sie an den Handgelenken gepackt haben. Während der ganzen Zeit soll er einer der beiden Flugbegleiterinnen verdächtig nahegekommen sein: "Er hat sich hoch aufgeragt, so als ob er sich zu mir hinunterbeugen wollte, um mir einen Kuss zu geben."

Lee selbst weist die Vorwürfe von sich, allerdings hatte er zugegeben, betrunken gewesen zu sein. "Wie bereits erwähnt hatte ich schon immer Probleme mit dem Alkohol und habe deshalb oft dumme Dinge gesagt oder getan, die mir und meinem Umfeld Probleme bereitet haben", hieß es in einem persönlichen Statement, das The Sun veröffentlichte.

Getty Images Lee Ryan bei der "Convenience"-Premiere auf dem roten Teppich

Getty Images Lee Ryan im Jahr 2017 in Manchester, England

Getty Images Lee Ryan, Sänger der Band Blue

