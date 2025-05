Trotz Rechtsstreit: Blake Lively wirbt für ihre Beauty-Marke

Blake Lively (37) hat trotz ihres laufenden Rechtsstreits mit ihrem It Ends With Us-Kollegen Justin Baldoni (41) und den damit verbundenen Schlagzeilen eine neue Produktlinie für ihre Beauty-Marke Blake Brown auf den Markt gebracht. Auf Instagram zeigte sich die Schauspielerin voller Stolz und betonte, dass die neuen Haar- und Körpermists, darunter die Düfte Wild Nectar, Bergamot Woods und Sandalwood Vanille, auch bei ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) großen Anklang finden. "Sein Favorit ist Wild Nectar, und er benutzt ihn wirklich", verriet Blake. Der Duft sei leicht und vielseitig und passe perfekt zu Ryans persönlichem Parfum – eine Tatsache, die Blake besonders begeistert.

Hinter den Kulissen jedoch sind die vergangenen Monate für die Schauspielerin alles andere als ruhig verlaufen. Im Dezember 2024 erhob sie schwere Vorwürfe gegen ihren Regisseur und Co-Star Justin und sprach von unangebrachtem Verhalten und einer gezielten Rufschädigungskampagne. Justin wies die Anschuldigungen zurück und reichte eine Gegenklage wegen Verleumdung ein. Die juristische Auseinandersetzung soll im März 2026 vor Gericht verhandelt werden. Währenddessen scheint Blake Stärke zu beweisen, indem sie sich auf ihre Arbeit konzentriert und ihren Fans neue Produkte präsentiert. Den positiven Rückhalt ihres Ehemanns, mit dem sie seit 2012 verheiratet ist und vier Kinder hat, scheint sie dabei besonders zu schätzen.

Blake hat in der Vergangenheit nicht nur in der Filmwelt für Aufsehen gesorgt, sondern auch mit ihren unternehmerischen Projekten. Ihre frühere Lifestyle-Marke "Preserve" geriet aufgrund von Vorwürfen, die Arbeitsbedingungen seien chaotisch und toxisch gewesen, in die Kritik. Trotz der damaligen Schwierigkeiten verfolgt Blake heute weiterhin ihre Leidenschaft für Lifestyle- und Beauty-Produkte. Wie sie auf Instagram verriet, ist Blake Brown mittlerweile ein fester Bestandteil im Alltag ihrer ganzen Familie – sogar in den Taschen ihrer Kinder und ihres Mannes finden sich die Produkte.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

Getty Images Justin Baldoni im Dezember 2024

