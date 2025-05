Blake Livelys Anwalt kritisiert mögliche Promi-Vorladungen

Zwischen Blake Lively (37), ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) und Taylor Swift (35) bahnt sich vielleicht ein Promi-Rechtsdrama an. Laut People erwägen Justin Baldonis (41) Anwälte sowohl den Schauspieler als auch die Sängerin wegen möglicher Aussagen zur Produktion von It Ends With Us vorzuladen. Blakes Anwalt Mike Gottlieb zeigte sich empört über diese Pläne: "Es ist völlig unklar, welchen Einfluss diese Prominenten auf die Sache haben sollen oder worauf sich das überhaupt bezieht", kritisierte er das Vorhaben.

Hintergrund ist ein millionenschweres Gerichtsverfahren, in dem Justin nicht nur gegen den Gossip Girl-Star, sondern auch gegen Ryan und Blakes Publizistin Leslie Sloane klagt. Dem Filmemacher zufolge sollen der Deadpool-Darsteller und Taylor sogar an kreativen Entscheidungen rund um eine Schlüsselszene von "It Ends With Us" beteiligt gewesen sein – entsprechende Textnachrichten werden von Justins Team als Beleg aufgeführt. Zudem wirft der Jane the Virgin-Star Ryan vor, in seinem Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine mit einer angeblich an ihn angelehnten Figur einen Seitenhieb auf ihn platziert zu haben. Die Gegenseite jedoch hält diese Vorwürfe für konstruiert und betont, dass das eigentliche Thema der Prozess sei, den Blake im Dezember wegen sexueller Belästigung am Set angestrebt hatte.

Abseits des Gerichtssaals gelten Blake, Ryan und Taylor als enge Freunde. Besonders die "Nur ein kleiner Gefallen"-Darstellerin und die "Style"-Interpretin verbindet seit Jahren eine innige Freundschaft, die sich nicht nur in gemeinsamen Auftritten, sondern auch in liebevollen Social-Media-Posts widerspiegelt. Dennoch kamen zuletzt Gerüchte auf, dass die Klage auch Auswirkungen auf das Verhältnis der beiden Frauen haben könnte. Laut Page Six soll Blake Justin gewarnt haben: Er solle sich besser nicht mit ihr anlegen – sie habe "Drachen an ihrer Seite". Damit meinte sie offenbar ihren Ehemann und Taylor. Letztere war darüber jedoch alles andere als erfreut. Ob die beiden im Prozess aussagen werden, ist bislang unklar – doch eines steht fest: Es bleibt spannend.

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

