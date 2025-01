Von Vierbeinern: Melina Hoch und Max sind zweifache Eltern

In Melina Hoch und Max Bornmanns Beziehung könnte es momentan wohl kaum besser laufen. Seit einiger Zeit wohnen die Realitystars nun schon in einer gemeinsamen Wohnung. Mittlerweile allerdings nicht mehr zu zweit, sondern zu viert! Denn die Prominent getrennt-Teilnehmer sind seit Kurzem Eltern zweier Bengalkatzen. "Und plötzlich sind wir zu viert. Hallo, von Penny und Rocket", schreibt Melina zu einem Clip auf Instagram, in dem sie und Max mit den Fellnasen kuscheln und spielen.

In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Fan-Meinungen. "Ich hätte es schön gefunden, ihr hättet vielleicht im Tierschutz mal geschaut, da gibt es auch so viele Babys, die es verdient hätten, [ein zu Hause zu finden]", meint beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer ärgert sich: "Statuskatzen. Wichtig, dass sie gut aussehen." Manche Fans freuen sich aber auch für Melina und Max. "Schön, dass ihr den zwei Wesen ein tolles Zuhause gebt", tippt einer.

Im Juni 2024 machten Melina und Max ihre Beziehung offiziell, nachdem bereits einige Fans spekuliert hatten, ob die beiden ein Paar sind. Im Oktober des vergangenen Jahres verkündeten die Reality-TV-Bekanntheiten dann ganz überraschend, dass sie in Zukunft unter einem gemeinsamen Dach leben werden. "Wir haben die perfekte Wohnung gefunden und sind bereit für ein neues Kapitel", freute sich die einstige Love Island-Gewinnerin auf Social Media.

Instagram / melina.hoch Melina Hoch und Max Bornmanns Katzen

Instagram / melina.hoch Max Bornmann und Melina Hoch, Reality-TV-Pärchen

