Sandra hatte nach "Das Sommerhaus der Normalos" zwei OPs

Sandra Czok, bekannt aus der Realityshow Das Sommerhaus der Normalos, hat sich nach ihrem Auszug in der siebten Folge einer großen Veränderung unterzogen. "Ich habe mich noch im Haus dazu entschieden, endlich mein Lipödem wegoperieren zu lassen", verrät sie jetzt im exklusiven Interview mit Promiflash. Der Wunsch, ihre chronische Fettverteilungsstörung chirurgisch behandeln zu lassen, sei vor allem während der oft sportlichen Herausforderungen in der Show immer stärker geworden. "Gerade in den Extremsituationen vor Ort habe ich gemerkt, wie wenig Lebensqualität ich mittlerweile habe. Es hat mich so massiv eingeschränkt", betont Sandra. Inzwischen genießt die gebürtige Hannoveranerin ihr Leben wieder in vollen Zügen – frei von gesundheitlichen Belastungen.

Neben ihrem gesundheitlichen Neustart sei auch der Alltag mit ihrem Partner Sascha durch die Show ein anderer geworden, erklärt Sandra. Zwar habe die gesteigerte Bekanntheit einige Vorteile mit sich gebracht, doch würden ihnen die Leute auf der Straße oft mit Vorurteilen begegnen: "Menschen haben ein 'falsches' Bild von uns und sind jedes Mal aufs Neue positiv überrascht", so die 35-Jährige. Die Teilnahme am "Sommerhaus der Normalos" habe ihr jetzt aber ein weiteres Mal vor Augen geführt: Das eigene körperliche Wohlbefinden ist das Wichtigste – ganz unabhängig von dem Bild, das andere von ihr haben.

"Das Sommerhaus der Normalos" war für Sandra und Sascha nicht nur ein willkommenes Sprungbrett für eine größere Medienpräsenz, sondern auch eine prägende Erfahrung in Sachen Partnerschaft und Konfliktbewältigung. In der Show kämpften sie gegen andere Paare um den Sieg und mussten sich nicht selten mit polarisierten Meinungen auseinandersetzen. Für Sandra, die vielen bereits im Vorfeld aus der RTL II-Soap Krass Schule – Die jungen Lehrer bekannt war, ist klar: Das vorzeitige Ausscheiden aus der Show war nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Sascha und Sandra Czok, Kandidaten von "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

RTL Sascha und Sandra Czok bei "Das Sommerhaus der Normalos"

Anzeige Anzeige

Anzeige