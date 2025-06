Nikola Glumac gibt Hoffnung auf Comeback mit Kim nicht auf

Nikola Glumac (29) gibt die Hoffnung noch nicht auf. Vor wenigen Wochen löste Kim Virginia Hartung (30) ihre Verlobung mit Nikola. Ihr Entschluss scheint festzustehen, dass sie die Beziehung nicht mehr möchte. Bei dem Realitystar sieht die Sache aber ganz anders aus. "Ich habe nicht mit ihr abgeschlossen. Auch wenn ich weiß, dass sie mit mir durch ist und für sich das Kapitel beendet hat. Ich kann es einfach nicht so hinnehmen, ich werde trotzdem um sie kämpfen", verrät er in seiner Instagram-Story.

Für Nikola sei da immer noch ein "bisschen Hoffnung": "Nicht viel, aber genug, dass ich sage, ich gebe nicht auf." Ein klarer Schlussstrich ist bei den beiden wohl sowieso nicht möglich – sie erwarten nämlich ein gemeinsames Kind. Dass Kim von ihm schwanger ist, ist wohl auch der Grund, weshalb der 29-Jährige seine Ex-Verlobte nach wie vor unterstützt, wo er nur kann. So fuhr er sie in den vergangenen Tagen sogar zu ein paar Wohnungsbesichtigungen quer durch Dubai, damit sie sich die Taxikosten sparen kann.

Auch wenn sie den Schlussstrich gezogen hat, verliert Kim nach wie vor kein böses Wort über Nikola. Nachdem er in den Spott der Öffentlichkeit geraten war, nahm die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin den gebürtigen Serben sogar in Schutz. Auch sie kann wohl nicht leugnen, dass er ihr trotz allem, was passiert ist, noch wichtig ist. "Meine Gefühle sind nicht von heute auf morgen abgestellt, nur weil man sich getrennt hat. Egal, was zwischen Nikola und mir vorgefallen ist: Er ist im Kernpunkt ein sehr feiner Mensch", gestand die Bachelor-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Juni 2025