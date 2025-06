Autsch: Mike Heiters Kumpel muss nach JGA ins Krankenhaus

Mike Heiter (33) hat es anlässlich seines Junggesellenabschieds in den USA ordentlich krachen lassen und verbrachte mit seinen Freunden wilde Tage zwischen der Glitzerwelt von Las Vegas und den sonnigen Straßen von Los Angeles. Allerdings verlief die ausgelassene Feier nicht ganz wie geplant: Schon am ersten Tag verletzte sich Mikes Kumpel Behzo bei einem waghalsigen Sprung. "Der Bruder hat einen Salto gemacht, ist falsch aufgekommen und hat sich, wie sich gestern herausgestellt hat, zwei Knochen im Fuß gebrochen", erklärte der Reality-TV-Star, der in Kürze mit Leyla Lahouar (29) vor den Traualtar treten wird, in seiner Instagram-Story.

Trotz des schmerzhaften Missgeschicks ließ sich die Gruppe offenbar die Stimmung nicht komplett verderben. In den sozialen Medien gewährte Mike auch weiterhin Einblicke in die wilden Feiern und die besondere Atmosphäre der Städte. Ob Hobby-Akrobat Behzo sich das Spektakel mit gebrochenem Fuß vom Krankenbett aus ansah oder trotz der Verletzung mit Krücken feierte, ließ Mike offen. Fest steht jedoch, dass alle Anwesenden die Reise noch lange in – teils glamouröser, teils schmerzhafter – Erinnerung behalten werden.

Auch bei Mikes Verlobter Leyla lief rund um ihren Junggesellinnenabschied nicht alles glatt. Sie und ihre Freundinnen blieben auf dem Weg zu einer Party im Hotelaufzug stecken. "Ich bin geschockt. Ich bin auf 180", schilderte Leyla ihre Gefühlslage auf Instagram und erklärte, dass sie und ihre Freundinnen ganze 30 Minuten eingeschlossen waren. Besonders heftig: Die Hotelmitarbeiter glaubten der Gruppe zunächst nicht und meinten am Telefon sogar, sie würden sich das nur ausdenken. Nach diesem holprigen Anfang hoffen nun alle Beteiligten, dass die großen Hochzeitsfeierlichkeiten, die in rund zwei Wochen starten sollen, reibungsloser ablaufen werden.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

ActionPress / Simon Pfaff Leyla Lahouar und Mike Heiter im Februar 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025