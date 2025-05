Katie Price hat Vorkehrungen für sechstes Baby getroffen

Katie Price (46) hat im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson offengelegt, dass sie entschlossen ist, ein sechstes Kind zu bekommen – mithilfe von Eizellspenderinnen, die ihr ähnlich sehen, und einem Samenspender aus den USA. Das Model enthüllte dabei, dass es nach einer frustrierenden, gescheiterten IVF-Behandlung mit seinem Ex-Verlobten Carl Woods (36) bereits alle medizinischen Vorbereitungen für ein weiteres Baby getroffen habe: "Ich habe Spender-Eizellen, ich habe sie letztes Jahr bekommen." Bei der Auswahl der Spender sei vor allem auf das Aussehen geachtet worden. "Man sieht kein Bild, aber sie gehen danach, wie ich aussehe: dunkle Haare, grüne Augen, spanisch. Denn ich habe italienisches/spanisches Blut in mir", betont Katie.

Nach der öffentlich dokumentierten Kinderwunschreise im Rahmen der Channel-4-Doku "Katie Price: Making Babies", in der das negative Schwangerschaftsergebnis für viel Mitgefühl sorgte, gibt es für den Realitystar jetzt wieder Hoffnung. Obwohl die TV-Ikone nach eigener Aussage aktuell in den Wechseljahren ist, sei sie medizinisch fit genug, um die Kinder austragen zu können. Sogar die Eizellen- und Samenspenden hat Katie bereits auf Vorrat: "Ich habe alles vorbereitet und kann es machen, wann immer ich will", bestätigte sie im Podcast. Die Samenspende stamme von einem amerikanischen Spender mit afroamerikanischen Wurzeln.

Dass Katies Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist, ist kein Geheimnis. Immer wieder spricht das ehemalige Boxenluder über ihren Wunsch nach weiterem Nachwuchs. So auch vor etwa einem halben Jahr im Podcast "Netmums". Katie bekräftigte damals: "Ich will mehr Kinder." Medizinische Einschätzungen oder kritische Stimmen hatten sie nicht von ihrem Wunsch abhalten können. "Ich will nicht, dass mir ein Arzt oder jemand sagt, dass ich keine mehr haben kann", stellte sie klar. Obwohl ihr damals bewusst war, dass es auf natürlichem Weg kaum noch möglich sei, habe sie sich fest vorgenommen, weitere Wege wie die künstliche Befruchtung auszuprobieren.

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2025

