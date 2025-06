Will Kim Virginia etwa Mike und Leylas Hochzeit sabotieren?

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind getrennt – die Gründe dafür verrät sie bisher nicht. Im Netz kursiert jetzt ein Instagram-Video, in dem es heißt, die Influencerin wolle in zwei bis drei Wochen ein Statement zu dem Ganzen bringen. In diesen Zeitraum fällt ausgerechnet die standesamtliche Trauung ihres früheren Flirts Mike Heiter (33) und ihrer Erzfeindin Leyla Lahouar (29). Nun wird gemunkelt, ob Kim die Enthüllung bewusst hinauszögert, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – und die Hochzeit zu sabotieren.

Aber worum soll es in dem Statement gehen? Der Hintergrund ist folgender: Seit Ende vergangenen Jahres gaben Kim und Nikola Einblicke in ihre turbulente Beziehung – von der Verkündung der Schwangerschaft, des Babygeschlechts sowie ihrer Verlobung bis hin zu einer Weltreise. Vor knapp zwei Wochen lag Kim laut eigenen Angaben nach "eines Vorfalls mit körperlicher Gewalt" im Krankenhaus. Kurz darauf stellte sie klar, dass Nikola ihr nichts angetan habe, die Verlobung aber unwiderruflich aufgelöst sei. Zu den Gründen schweigt die Medienpersönlichkeit bislang.

Was hat Leyla und Mikes Beziehung damit zu tun? Die Geschichte der drei geht bereits einige Monate zurück: Angefangen hatte alles mit einer Romanze zwischen Kim und Mike bei Are You The One – Reality Stars in Love. Damals lief etwas bei den beiden, mehr wurde jedoch nicht daraus. Anfang 2024 trafen sich die Influencer im Dschungelcamp wieder. Statt Kim interessierte sich der Sonnyboy aber für Leyla, mit der er wenig später zusammenkam. Seither schießen die drei immer wieder öffentlich gegeneinander. Leyla warf dem Ex-Flirt ihres Partners bereits mehrfach vor, ihre Karriere gezielt sabotieren zu wollen – wie jüngst mit angeblich gekauften Followern.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Influencer

Anzeige Anzeige

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! / RTL, RTL Leyla, Twenty4tim, Mike und Kim im Dschungelcamp

Anzeige Anzeige