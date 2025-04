Megan Fox und MGK nach Geburt erstmals zusammen gesichtet

Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) verbringen Zeit zusammen: Die Schauspielerin und der Rapper wurden am Freitag in Kalifornien zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter gemeinsam gesichtet. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, wurde MGK dabei fotografiert, wie er in einem Erewhon-Markt in Calabasas Getränke und Snacks holte. Derweil zeigte Megan sich nicht direkt: Die frischgebackene Vierfachmama wartete im Auto. Es ist das erste Mal, dass das ehemalige Paar nach der Ankunft ihrer Tochter am 27. März gemeinsam gesehen wurde. Die beiden trennten sich im vergangenen Jahr, bestätigten jedoch, dass sie sich auf das gemeinsame Co-Parenting konzentrieren wollen.

Die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter scheint Megan und Machine Gun Kelly einander nähergebracht zu haben. Momentan wohnen sie sogar zusammen, um sich gemeinsam um ihren Nachwuchs zu kümmern. Doch laut Insidern sei ihr Verhältnis dennoch nach wie vor sehr angespannt. "Die Beziehung ist nach wie vor kompliziert. Sie haben sich noch nicht wieder versöhnt. Es ist eine Mischung aus einem Heilungsprozess und intensiven Gesprächen, die sie geführt haben", berichtete eine Quelle gegenüber Us Weekly vor wenigen Tagen. So wolle der "Transformers"-Star sich auf sein Baby fokussieren – ein Liebes-Comeback soll für Megan nicht infrage kommen.

Megan und MGK lernten sich 2020 am Filmset von "Midnight in the Switchgrass" kennen und wurden knapp zwei Jahre später ein Paar. Im Januar 2022 hatte das Paar seine Verlobung bekannt gegeben. Doch schließlich wurden Trennungsgerüchte laut und die turbulente Beziehung zerbrach Ende 2024 endgültig – angeblich wegen Vertrauensproblemen. So soll MGK mit anderen Frauen geschrieben haben. Dennoch soll Megan nach wie vor Gefühle für ihren Ex hegen. "Megan ist am Boden zerstört. Auch wenn sie die Beziehung beendet hat, bedeutet das nicht, dass sie ihn nicht mehr liebt", erklärte ein Informant gegenüber InTouch Anfang des Jahres.

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kellys Hand und die seiner Tochter, März 2025

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

