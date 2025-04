Taliso Engel hat trotz "Let's Dance"-Trainings zugenommen

Taliso Engel, der in der aktuellen Staffel von Let's Dance Woche für Woche mit seinem geschmeidigen Hüftschwung überzeugt, hat auf Instagram eine unerwartete Offenbarung gemacht: Während des harten Tanztrainings hat der Profisportler zugenommen. Obwohl die Show für die meisten Teilnehmer körperlich so fordernd ist, dass die Pfunde nur so purzeln, zeigt sich bei dem Schwimmer mit angeborener Sehbehinderung jedoch das genaue Gegenteil. Auf dem Bild, das er in den sozialen Medien teilte, zeigte seine Waage 86,5 Kilogramm an – einen Wert, den er sich selbst offenbar nicht erklären konnte. "Normalerweise nehmen alle bei 'Let's Dance' immer ab", schrieb Taliso verwundert.

Die unerwartete Gewichtszunahme scheint ihn jedoch keineswegs am Erfolg in der Show zu hindern. Als Profisportler ist Taliso nicht nur körperlichen Belastungen gewohnt, sondern stellt sich auch besonderen Herausforderungen. Der Para-Schwimmer hört aufgrund einer Erkrankung auf seinem rechten Ohr nichts mehr, doch auch davon lässt sich der Bayer nicht aufhalten und liefert Tanz für Tanz beeindruckende Leistungen. Einen besonderen Moment bescherte er seinen Fans unter anderem in der sechsten Live-Show: Taliso trat bei einem Contemporary-Tanz mit verbundenen Augen auf – eine Performance, die ihm und seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) 29 von 30 möglichen Punkten einbrachte.

Taliso schwimmt seit 2018 auf internationaler Bühne mit – erst gewann er Bronze bei der EM, dann Gold bei der WM 2019. Seinen bis dato größten Erfolg feierte er bei den Paralympics 2021 mit Gold über 100 Meter Brust. Nach kleineren gesundheitlichen Rückschlägen im Jahr 2023 meldete er sich 2024 zurück und verteidigte in Paris erfolgreich seinen Titel. Im April 2025 wurde er zum Parasportler des Jahres gewählt – ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Vor seiner Teilnahme bei "Let's Dance" zeigte sich Taliso in der Öffentlichkeit eher zurückhaltend, doch mit jedem Auftritt beweist der 22-Jährige erneut: Er ist bereit, sich beruflich in neue Gefilde zu wagen, um auch dort mit beeindruckender Stärke und Ausdauer seine Bahnen zu ziehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel in der sechsten "Let's Dance"-Show

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Stars Daniel Hartwich, Taliso Engel und Patricija Ionel

Anzeige Anzeige