So schwierig war der "Let's Dance"-Tango für Taliso Engel

Taliso Engel, bekannt aus der aktuellen Staffel von Let's Dance, stand nach seinem Contemporary-Erfolg in Show Sechs vor einer neuen Herausforderung. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) performte er diese Woche einen Tango, der ursprünglich für Jimi Blue Ochsenknecht (33) in der Show 2018 choreografiert wurde. "Das war ganz schön schwierig für mich. Wir mussten eine Choreo tanzen, die für jemand anderen geschaffen war", erklärte der Para-Schwimmer gegenüber RTL und betonte, dass dies eine besondere Herausforderung darstellt. Trotz dieser Hürde hat Taliso sein Bestes gegeben, um an die eindrucksvolle Leistung der letzten Woche anzuknüpfen.

Besonders die emotionale Darbietung seines Contemporary-Tanzes hatte Zuschauer und Jury gleichermaßen begeistert. Mit verbundenen Augen und außergewöhnlicher Synchronität präsentierte Taliso einen Tanz, der Standing Ovations im Studio auslöste. Jurorin Motsi Mabuse (44) lobte die Performance mit den berührenden Worten: "Du zeigst, es gibt keine Limits. Jeder kann tanzen." Doch genau dieser Erfolg scheint den Druck gesteigert zu haben. Trotz der Herausforderungen strahlt er nach wie vor eine bewundernswerte Entschlossenheit und Freude am Tanzen aus.

Dass Taliso sich nicht von Herausforderungen einschüchtern lässt, ist längst bekannt. Der 21-Jährige, der aufgrund einer angeborenen Sehbehinderung und einer Taubheit auf einem Ohr sein Leben lang Grenzen überwinden musste, beeindruckte nicht nur als Para-Schwimmweltmeister. Gemeinsam mit Patricija, die ihn geduldig und mit großem Einfühlungsvermögen unterstützt, zeigt Taliso Woche für Woche, dass keine Barriere zu groß ist. Sein jüngster Erfolg hat ihm viele Sympathien eingebracht, und Fans der Show fiebern schon jetzt seinem Auftritt am nächsten Freitagabend entgegen.

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel in der sechsten "Let's Dance"-Show

Getty Images Taliso Engel, Schwimmer

