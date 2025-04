"Let's Dance"-Star Taliso Engel wird Para-Sportler 2025

Taliso Engel, bekannt aus der aktuellen Staffel von Let's Dance, hat Grund zum Feiern. Der Para-Schwimmer wurde bei der Gala des Deutschen Behindertensportverbands im Telekom Forum in Bonn zum Para-Sportler des Jahres 2024 gekürt. Mit 39,2 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen seine Konkurrenten wie Schwimmkollege Josia Topf und Rollstuhlfechter Maurice Schmidt durch, wie unter anderem Sportschau berichtet. Taliso zeigte sich sichtlich gerührt: "Ich bin sprachlos. Nach diesen schweren zwei Jahren bedeutet mir dieser Preis unglaublich viel." Die Auszeichnung krönt ein ereignisreiches Jahr, das besonders von seiner erfolgreichen Teilnahme an den Paralympics in Paris geprägt war.

Trotz der Feierlichkeiten blieb Taliso geerdet. Aufgrund seines intensiven Tanztrainings für "Let's Dance" sei die große Party nach der Ehrung ausgefallen, wie er lachend erklärte. Seine Priorität liege aktuell auf der Show und den gemeinsamen Tänzen mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30). Über sie schwärmte der Sportler: "Sie gibt sich so viel Mühe mit mir. Das ist nicht immer einfach, weil ich beim Tanzen oft ungeduldig bin." Die außergewöhnliche Tanzreise stelle für Taliso eine neue persönliche Herausforderung dar, die er mit viel Leidenschaft und Disziplin annehme, wie er immer wieder betont.

Bekannt geworden ist Taliso vor allem durch seine beeindruckenden Leistungen im Schwimmsport, wo er trotz einer angeborenen Sehbehinderung und teilweiser Taubheit als Weltmeister glänzt. Doch auch auf dem Tanzparkett begeistert er mit Können und Ausstrahlung. Besonders in Erinnerung bleibt sein Contemporary-Tanz mit verbundenen Augen, der nicht nur die Jury, sondern auch das Publikum tief berührte. Jurorin Motsi Mabuse (44) lobte ihn für seinen Mut und seine Botschaft, dass "jeder tanzen kann". Fans und Wegbegleiter sind sich einig: Taliso Engel ist nicht nur ein Ausnahmesportler, sondern auch eine Quelle der Inspiration.

RTL / Stefan Gregorowius "Let's Dance"-Stars Daniel Hartwich, Taliso Engel und Patricija Ionel

RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Taliso Engel in der sechsten "Let's Dance"-Show

