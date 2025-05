Fans begeistert: Auch Taliso Engel räumt stolze 30 Punkte ab

Taliso Engel hat im Finale von Let's Dance mit einem emotionalen Contemporary die Herzen der Fans und die Bestnote der Jury erobert. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Patricija Ionel (30) zauberte der Sportler eine Performance auf das Parkett, die mit 30 Punkten belohnt wurde. Damit zog er mit seinen Konkurrenten gleich, die bereits zuvor die Höchstpunktzahl erreicht hatten. Für ihren gefühlvollen Auftritt verbanden sich Taliso und seine Tanzpartnerin die Augen und schwebten über das Parkett zum Song "Arcade" von Duncan Laurence (31).

Besonders Juror und Tanzprofi Joachim Llambi (60), bekannt für seine strengen Bewertungen, geriet ins Schwärmen und lobte Taliso für seine Darbietung. Bei den Zuschauern sorgte die Performance der beiden ebenfalls für Begeisterung. "Yes, Taliso und Patricija! So was von verdient. Für mich tatsächlich der beste Tanz der Staffel", kommentierte ein begeisterter Zuschauer beispielsweise auf der Plattform X.

Doch auch Fabians (37) Tango erhielt hohe Anerkennung und wurde von Llambi als "Weltklasse-Vorführung" bezeichnet. Er konnte sogar zweimal am Abend die 30 Punkte knacken, was ihn zu einem der Highlights des Finales machte. Auch Diego Pooth (21) bekam bereits zweimal die Höchstpunktzahl, für den Jurytanz und seinen Lieblingstanz. Er brachte sogar seine Familie und Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) zum Weinen.

RTL / Stefan Gregorowius Die Finalisten von "Let's Dance", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Fabian Hambüchen und Anastasia Maruster

