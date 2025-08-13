Alyson Stoner bricht ihr Schweigen über brutalen Missbrauch

In ihren Memoiren "Semi-Well-Adjusted Despite Literally Everything" gibt Alyson Stoner (32) private Einblicke in ihre Vergangenheit. Unter anderem schreibt die Schauspielerin über ein dunkles Kapitel ihres Lebens. Bei einem Besuch einer Wellness-Veranstaltung im Rahmen einer beruflichen Umorientierung begegnete sie einem Mann, der "in der Community sehr beliebt war" – ein potenzieller Geschäftspartner. Aufgrund seines guten Rufes folgte Alyson seiner Einladung in einen separaten und vor allem privaten Raum. Seine Absichten habe der Unbekannte dann ziemlich schnell deutlich gemacht: "Seine Augen brannten sich in meinen Körper, während er seinen nächsten Schritt plante. Plötzlich griff seine Hand in meinen Schritt, und ich schlug ihn weg."

Der Mann habe Alyson dann zu Boden gerungen und sie mit Gewalt auf das Bett gelegt. Sie selbst sei vor Schock unfähig gewesen, sich zu bewegen. "Meine Beine waren wie festgewachsen und ich bewegte mich nicht. Ich verließ kurz meinen Körper, um in einen analytischen Überlebensmodus zu wechseln", schreibt die US-Amerikanerin. Trotz ihrer Angst habe sie versucht, auf ihn einzureden und ihn dazu zu bringen aufzuhören – ihr Peiniger ließ sich aber nicht beirren: "Die Welt verschwamm, als mein Geist sich vollständig aus meinem Körper löste. [...] Das letzte, was ich sah, war ein Poster an der Wand, auf dem eine hungrige Katze nach ihrer Beute sprang. Dann verlor ich das Bewusstsein und er vergewaltigte mich."

In ihrem Buch gibt Alyson auch andere private Einblicke in dunklere Phasen ihres Lebens. So erinnert sie sich unter anderem, sich intensiv darauf vorbereitet zu haben, für die Hauptrolle als Katniss Everdeen in Die Tribute von Panem vorzusprechen. Dabei habe das Bild einer "charakteristisch dünnen" Katniss die "Camp Rock"-Darstellerin wieder tiefer in eine Essstörung gezogen, die sie schon seit frühester Kindheit begleitete. Sie begann ein hartes Training und eine strenge Diät, obwohl sie zu dem Zeitpunkt bereits untergewichtig war. Sie begab sich sogar in ein medizinisches Abnehmcamp: "Ärzte und Trainer hätten [mir] niemals erlauben dürfen, sieben Stunden pro Tag 22 Kilometer zu wandern, schwere Gewichte zu heben und hochintensives Cardio-Training zu absolvieren. Aber ich musste nur sagen, dass ich für eine Schauspielrolle trainierte", erzählt sie. Die Rolle ging am Ende dann aber doch an Jennifer Lawrence (34).

Getty Images Alyson Stoner, 2019

IMAGO / Avalon.red Alyson Stoner bei der Premiere von "Camp Rock 2: The Final Jam" 2010

