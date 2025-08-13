Felix Stein hätte sich gewünscht, dass es mit Paulina klappt

Im Halbfinale von Die Bachelors kam es zu einer dramatischen Wendung. Kandidatin Paulina brach das Dreamdate mit Felix Stein (33) ab, als sie von seiner Intimität mit einer anderen Frau erfuhr. Für den Rosenkavalier alles andere als angenehm – tatsächlich war ihre Entscheidung im ersten Moment ein echter Schock für den Fotografen. Im Finale reflektiert er nun diesen Tiefpunkt seiner Reise. "Ich habe es nicht kommen sehen, dass es so sche*ße wird mit dem Dreamdate. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass es mit Paulina klappt, sage ich ehrlich", gesteht er.

Felix betont, er hätte sich gewünscht, Paulina wäre nicht direkt aus der Show ausgestiegen – der Vater eines Sohnes hätte gern noch ein klärendes Gespräch geführt, nachdem sich die Situation wieder beruhigt hatte. Nun steht er jedoch mit zwei anderen Frauen im Finale: Seyma und Vivi. "Dann hast du auf der anderen Seite zwei Frauen, von denen du hörst, dass sie sich in dich verliebt haben. Das finde ich krass, aber ich kann das gerade noch nicht abstellen, dass ich mir das andere sehr gewünscht habe", schildert er und gibt zu: "Da komme ich jetzt ein bisschen an meine Grenzen, muss ich sagen."

Für Felix war Paulinas Exit augenscheinlich ein harter Schlag. Im Promiflash-Interview sprach er bereits darüber, ob er eigentlich geplant hatte, der Hamburgerin die letzte Rose zu geben. "Ich mache kein Geheimnis daraus, dass Paulina bei mir weit vorne war bis zu den Dreamdates. Ich hatte mit ihr das aufregendste Date und natürlich auch mit ihr über Wochen richtig gute Gespräche", deutete er an.

Felix Stein, Paulina

Paulina und Felix Stein bei "Die Bachelors" 2025

Felix Stein und Paulina bei ihrem Dreamdate