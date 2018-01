Was für coole Skihasen. Nina Dobrev (28) nutzte die letzten Tage im Jahr 2017 für einen Kurztrip in den Schnee. Die Schauspielerin liebt bekanntlich Action-Reisen, wie sie zum Beispiel vor zwei Jahren eindrucksvoll bewies: Im Hawaii-Urlaub im Januar 2016 ließ sich die Beauty bei einem Fallschirmsprung filmen. Jetzt ging es für Nina ab auf die Skipiste – zusammen mit einem ihrer früheren Serienkollegen!

In Begleitung von Freunden machte Nina den berühmten Skiort Aspen in Colorado unsicher. Wie schon an Weihnachten ließ die 28-Jährige ihre Fans daran teilhaben und postete Fotos und Videos bei Instagram. Unter diesen fällt besonders ein Schnappschuss auf – Nina postete ein Selfie, das sie zusammen mit drei attraktiven Herren und einem Mädel zeigt. Es entstand offenbar kurz vor oder kurz nach einer Runde Spaß im Schnee. Besonders schön: Bei dem Mann direkt neben Nina handelt es sich um ihren ehemaligen Vampire Diaries-Costar Michael Trevino (32)! Während Nina in der erfolgreichen Serie die Hauptrolle Elena Gilbert spielte, war Michael als Tyler Lockwood zu sehen, der zunächst zu einem Werwolf, später sogar zum Hybrid wurde. Ninas cooles Urlaubs-Pic beweist nun: Sie und Michael verließen nicht nur gemeinsam nach der sechsten Staffel die TV-Show, sie blieben im Anschluss auch so gute Freunde, dass sie sogar zusammen verreisen.