"Punkt 12"-Moderatorin Sabrina Ilski hat auf Burg geheiratet

Sabrina Ilski, die bekannte Moderatorin der RTL-Mittagssendung "Punkt 12", hat ihrem Partner nach 12 gemeinsamen Jahren das Jawort gegeben. Die romantische Trauung fand auf der idyllischen Burg Flamersheim in der Eifel statt. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die frisch Vermählte ein bezauberndes Bild von sich und ihrem Ehemann, auf dem das Paar Arm in Arm und sichtlich glücklich zu sehen ist. Begleitet von Familie und Freunden feierten sie einen Tag voller Freude, Emotionen und – wie Sabrina selbst schreibt – ausgelassenem Tanzen. Sie verkündete unter dem Post voller Stolz: "Darf ich vorstellen: mein Mann."

Für die TV-Bekanntheit bot die Hochzeit einen weiteren Höhepunkt eines ereignisreichen Lebensabschnitts. Im Oktober 2023 brachte sie eine Tochter zur Welt und gab an, ihr neues Familienglück in vollen Zügen zu genießen. Die private Zeremonie in malerischer Kulisse scheint die Krönung dieses Glücks zu sein. Sabrina selbst kann ihre Freude auf Social Media kaum verbergen und schwärmte unter dem Beitrag: "Das war die beste [Entscheidung] in 12 gemeinsamen Jahren!" Ihre Worte treffen den Nagel offensichtlich auf den Kopf: Die Moderatorin strahlt lebensfrohen Optimismus und Zufriedenheit aus.

Vor knapp einem Jahr stand für die Moderatorin ein weiterer großer Schritt an: ihr großes Debüt bei "Punkt 12". Damals übernahm Sabrina im Wechsel mit Katja Burkard (60) die Moderation des beliebten Mittagsmagazins. Bis zu diesem besonderen Karrieremoment hatte sie sich bei RTL bereits einen Namen als Redaktionsleiterin, Reporterin und Autorin gemacht. Trotz ihrer Erfahrung zeigte sie sich vor ihrem Start durchaus aufgeregt. "Drei Stunden Moderation sind krass. Es hieß, ich moderiere jetzt jeden Tag eine Sendung, die den Umfang von Wetten, dass..? hat", verriet sie damals gegenüber Bild.

RTL Sabrina Ilski, Moderatorin

RTL Sabrina Ilski, "Punkt 12"-Moderatorin

RTL Sabrina Ilski und Katja Burkard, "Punkt 12"-Moderatorinnen

