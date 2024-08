So tickt die neue "Punkt 12"-Moderatorin Sabrina Ilski

Sabrina Ilski ist die neue Moderatorin bei "Punkt 12" – sie wird im Wechsel mit Katja Burkard (59) durch das beliebte TV-Magazin führen! Aber wer ist die sympathische Brünette eigentlich? Sabrina arbeitet schon seit vielen Jahren für den Sender RTL. Zuletzt war sie als Redaktionsleiterin, Reporterin und Autorin tätig. Gegenüber Bild erklärt die Mutter einer Tochter außerdem, dass sie nebenbei noch studiert: "Ich habe berufsbegleitend meinen Master of Business Administration, bei dem ich mehr über Führung gelernt habe, gemacht. Die Präsenzveranstaltungen habe ich alle durch, aber mir fehlt noch die Masterarbeit." Jetzt lege die 36-Jährige ihren Fokus aber erst mal auf ihren neuen Job, der Studienabschluss müsse also warten, bis ihre Tochter in die Kita komme.

Sabrina ist im Hinblick auf ihre Zeit bei "Punkt 12", die am Montag startet, sehr nervös. "Drei Stunden Moderation sind krass. Es hieß, ich moderiere jetzt jeden Tag eine Sendung, die den Umfang von Wetten, dass..? hat.", betont die leidenschaftliche Sportlerin. Allerdings macht sie sich noch über etwas ganz anderes Gedanken – und zwar den Toilettengang während der Sendung. "Ich hatte erst etwas Sorge, dass die acht Minuten Werbepause nicht für einen Toilettengang reichen. Dann sagte Katja mir, dass sie währenddessen sogar etwas essen kann", berichtet sie.

Auch das RTL-Team freut sich sehr darauf, Sabrina schon bald bei "Punkt 12" zu sehen. Der Geschäftsführer Martin Gradl schwärmte bereits in einer RTL-Pressemitteilung in den höchsten Tönen von der Moderatorin: "Mit Sabrina Ilski haben wir nicht nur eine echte Vollblut-Journalistin für die Moderation gewinnen können, sondern beweisen erneut, was für großartige Karrieren in unserem Haus möglich sind und wie fundiert und nachhaltig RTL News seine Journalist:innen ausbildet." Sabrina tritt in die Fußstapfen von Roberta Bieling (49), die fortan das Format "RTL Aktuell" moderiert.

RTL Sabrina Ilski und Katja Burkard, "Punkt 12"-Moderatorinnen

RTL Sabrina Ilski, "Punkt 12"-Moderatorin

Freut ihr euch schon auf die Sendungen mit Sabrina?



