Sind "Die Bachelors"-Felix & Martin schon mal fremdgegangen?

Martin Braun und Felix Stein, die neuen Bachelors, treten im TV als charmante, treue Männer und vorbildliche Väter auf – doch sie haben nicht immer die perfekte Fassade gewahrt. Martin, der als Versicherungs- und Finanzfachmann in Troisdorf lebt und Vater zweier Töchter im Alter von sechs und acht Jahren ist, gibt offen zu, in der Vergangenheit einen Seitensprung begangen zu haben. "Ich war jung und dumm", erklärte er im Gespräch mit der Bild und verweist dabei auf seine wilde Zeit als Betreiber eines exklusiven Kölner Clubs. Felix, der Berliner Bachelor mit einem fünfjährigen Sohn aus seiner Beziehung mit Moderatorin Avelina Boateng, gesteht ebenfalls, dass er in einer früheren Beziehung einen solchen Fehltritt hatte.

Beide Männer betonen jedoch, dass diese Zeiten hinter ihnen liegen. Martin erklärt, dass ihm heute, durch die Verantwortung als Vater und mit Blick auf seine Zukunft, viel mehr an Beständigkeit und einem soliden Leben gelegen ist. Felix hingegen, der betont, dass ihm Treue nun besonders wichtig ist, geht nicht näher darauf ein, wann und in welcher Beziehung sein Fehltritt geschah. Offen bleibt auch, wie ihre damaligen Partnerinnen auf die Vorkommnisse reagierten. Während die beiden Kandidaten im Fernsehen das Bild der perfekten Männer inszenieren, bleiben ihre Geständnisse ein Hinweis darauf, dass Perfektion wohl auch bei den Bachelors nicht zu erwarten ist.

Trotz ihrer Vergangenheit scheint den beiden das Rampenlicht nicht unangenehm – auch wenn zumindest Martin zugibt, dass die wachsende Aufmerksamkeit noch etwas gewöhnungsbedürftig ist. Bei einem kürzlichen Charity-Event in Köln zeigten sie sich jedoch nahbar, sportlich und publikumswirksam. Beim gemeinsamen Kicken mit Fans setzten sie nicht nur ein Zeichen für den guten Zweck – sondern auch für ihr neues Image. Zwischen Selfies und Smalltalk gaben sie sich offen, charmant und freundlich. Ob der Eindruck auch abseits der Kameras Bestand hat, bleibt zunächst offen.

Anzeige Anzeige

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

Anzeige Anzeige

RTL Martin Braun und Felix Stein von "Die Bachelors", 2025

Anzeige Anzeige

RTL Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" 2025