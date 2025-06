"Die Bachelors" müssen sich noch an Fame und Fans gewöhnen

Für Felix Stein und Martin Braun ging es am Donnerstag mit rund 60 laufbegeisterten Fans beim Community-Run "Runs and Roses" rund fünf Kilometer entlang des Rheins. Bei dem Event ging es jedoch nicht unbedingt um den Sport – sondern vielmehr um ein gemeinschaftliches Erlebnis inklusive vieler Selfie-Stopps mit den neuen Bachelors. Wie sie jetzt gegenüber RTL verraten, ist diese Art von Aufmerksamkeit aber noch etwas neu. "Das Gefühl, dass Leute auch ein Foto mit einem machen wollen – da muss man sich erst mal ein bisschen dran gewöhnen", gesteht Martin.

Seinem TV-Kollegen geht es genauso. Die Fans seien aber alle "voll sweet" und "richtig supportive" gewesen. "Die waren dem Ganzen gegenüber richtig positiv gestimmt. Es ist immer noch ein bisschen komisch, dass Leute wegen einem kommen. Aber es war sehr, sehr schön", betont Felix. Demnach war der Community-Run eine ganz besondere Erfahrung und ein voller Erfolg. "Es hat mega Bock gemacht. Alle haben richtig geil mitgezogen. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass wir als Team so krass gelaufen sind. Wirklich cool", zeigt sich der Fotograf begeistert, während Martin erklärt: "Gemeinsam laufen ist doch noch mal besser als alleine."

Glücklicherweise fand das "Runs and Roses"-Event erst jetzt statt – vor wenigen Monaten hätte der Versicherungs- und Finanzanlagefachmann nämlich nicht teilnehmen können. Martin stürzte während der Dreharbeiten Ende vergangenen Jahres unglücklich am Pool und zog sich dabei gleich zwei Bänderrisse zu. Er ließ sich von seinem Unfall jedoch nicht unterkriegen. Ein Trailer des Senders zeigte, wie sich der 35-Jährige mit einer orthopädischen Schiene am Bein weiter auf die Suche nach seiner Traumfrau machte und seine Zeit in Südafrika in vollen Zügen genoss.

Instagram / felix Felix Stein, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Kandidat 2025

