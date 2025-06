"7 vs. Wild": Joe Vogel verspricht härtestes Abenteuer

Joe Vogel, Autor und erfahrener Survival-Experte, hat kurz vor den Dreharbeiten zur fünften Staffel der Show 7 vs. Wild mit einer klaren Botschaft auf sich aufmerksam gemacht. Während Fans online über die Zukunft des Formats diskutieren, verteidigt Vogel die kommende Staffel und verspricht ein "authentisches Abenteuer". Vor allem die Bedingungen im Amazonas-Regenwald, wo die Staffel gedreht wird, sollen für die Teilnehmer eine nie dagewesene Herausforderung darstellen. "Was ich bisher gehört habe – da würde ich fast versprechen, dass das die härteste Staffel aller Zeiten wird", erklärte Joe optimistisch auf Instagram und machte den Fans Hoffnung auf spannende, uninszenierte Survival-Erlebnisse.

Im Mittelpunkt der Kritik steht derzeit die Authentizität der Show, nachdem zahlreiche Zuschauer befürchten, "7 vs. Wild" könne sich in ein skriptbasiertes Format à la Dschungelcamp verwandeln. Doch Joe Vogel beruhigt die Community: Der Regenwald lasse keinerlei Inszenierung zu – die Gegebenheiten vor Ort seien bereits dramatisch genug. Auch über seine Mitstreiter, zu denen unter anderem der "Alone"-Gewinner David Leichtle sowie die TV-Persönlichkeit Janine Michaelsen gehören, äußerte sich der Experte positiv. Die dynamische Zusammensetzung verspreche aus seiner Sicht eine abwechslungsreiche Staffel, in der jeder Einzelne ein wertvoller Teil des Abenteuers sein werde.

Das Survival-Format steht jedoch unter besonderem Druck, seit bekannt wurde, dass Fritz Meinecke (36), der Erfinder der Show, nicht mehr dabei sein wird. Fritz galt als das Aushängeschild der Serie, und sein Fehlen hat bei den Fans gemischte Reaktionen ausgelöst. Dennoch will die neue Besetzung – bestehend aus sieben Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Bereichen – zeigen, dass das Konzept auch ohne ihn funktioniert. Für Joe Vogel steht vor allem der Aspekt des Überlebens in einer extrem lebensfeindlichen Umgebung im Mittelpunkt – eine Herausforderung, die das Format zurück zu seinen Wurzeln führen könnte.

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Survival-Profi und "7 vs. Wild"-Kandidat 2024

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Biologe und Sachbuchautor

Instagram / joevogel.official Joe Vogel, Sachbuchautor