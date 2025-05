Rosenheim-Cops-Fans verwirrt wegen Backstage-Fotos

Verwirrung und Diskussionen bei den Fans der beliebten Krimiserie Die Rosenheim-Cops: Nach der Ausstrahlung der Folge "Der Unvollendete" sorgte eine Instagram-Bilderserie der Produktion für reichlich Gesprächsstoff. In der Galerie gewährte das Team einen seltenen Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten – und stieß dabei auf erstaunte Reaktionen. Denn während Maskenbildnerinnen, Tontechniker und Kameraleute auf den Bildern alle Hygienemasken trugen, waren die Schauspieler ohne Schutz zu sehen. "Warum tragen die denn alle Masken – und das auch noch draußen?", wunderte sich ein Follower unter dem Post. Auch andere User zeigten sich irritiert und stellten ähnliche Fragen.

Nachdem immer mehr Zuschauer ihre Verwunderung über die Maskenbilder äußerten, meldete sich schließlich die Produktion der Serie selbst zu Wort und sorgte für Aufklärung. Ein Mitarbeiter erklärte, dass die Fotos von den Dreharbeiten zur aktuell wiederholten Folge aus der 21. Staffel stammen – und diese wurde bereits 2021 produziert. Zu diesem Zeitpunkt galten pandemiebedingt noch strenge Hygieneregeln am Set, weshalb alle Crewmitglieder gesetzlich verpflichtet waren, auch im Freien Schutzmasken zu tragen. Die Schauspieler hingegen mussten ihre Masken für die Szenen vor der Kamera abnehmen – weshalb sie in den Making-of-Aufnahmen ohne Mundschutz zu sehen sind. Mit dieser Erklärung dürften sich die letzten Fragezeichen unter den treuen "Rosenheim-Cops"-Fans geklärt haben.

Abseits der jüngsten Verwirrung rund um die Set-Fotos müssen sich Fans der "Rosenheim-Cops" bald auf einen weiteren Einschnitt einstellen: Marisa Burger (51), die seit der ersten Staffel in der Rolle der beliebten Sekretärin an der Seite der Ermittler zu sehen ist, wird die Serie nach der 25. Staffel verlassen. Die Schauspielerin wird von Kolleginnen und Kollegen nicht nur für ihre charmante und humorvolle Art vor der Kamera geschätzt, sondern auch für ihre herzliche Präsenz hinter den Kulissen. In Interviews betonte sie immer wieder den engen Zusammenhalt im Team – ein Aspekt, den sie als zentrales Erfolgsgeheimnis der langlebigen Krimiserie sieht. Die Dreharbeiten zur Jubiläumsstaffel laufen bereits auf Hochtouren. Trotz des Abschieds dürfen sich die Zuschauer auf viele neue, spannende Fälle freuen.

ZDF/Linda Gschwentner Kommissar Hansen und Wirtin Mathilde Aichner, "Die Rosenheim-Cops"

Getty Images Marisa Burger, Schauspielerin

