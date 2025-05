Max Müller: Neues Kapitel nach den "Rosenheim-Cops"?

Max Müller (60), bekannt durch seine Rolle als Michi Mohr in der ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops", denkt jetzt wohl über seine Zukunft nach. Der Schauspieler, der seit der ersten Folge Teil der beliebten Krimireihe ist, äußerte sich nun in einem Interview mit der Abendzeitung München zu seinen aktuellen Plänen: "Ich freue mich schon sehr auf die Rollen, für die ich bisher immer 'zu jung' war." Trotz seiner Überlegungen stellt er jedoch klar, dass er der Serie weiterhin treu bleibt und bezeichnet die Rolle des Polizeihauptmeisters als "das größte berufliche Geschenk". Fans brauchen also keine Angst zu haben: Einen konkreten Ausstieg plant Max Müller nicht.

Neben der Schauspielerei hat Max Müller aber auch ein weiteres Talent, das vermutlich nicht jeder kennt: Wie die Bunte berichtet, ist der Schauspieler ausgebildeter Sänger. Bereits 2002 – parallel zu seinem Serienstart – feierte er sein Operndebüt in der Kirchenoper "Franziskus". Bis heute steht er regelmäßig auf der Bühne, denn das Singen sei für ihn, wie er sagt, sein "Spielen mit der Stimme". Der vielseitige Künstler kann sich in der Zukunft jedoch gut vorstellen, Rollen zu übernehmen, die weit von seinem bisherigen Serien-Image entfernt sind. Nach über zwei Jahrzehnten im deutschen Fernsehen denkt er daran, als Schauspieler neue Facetten zu zeigen und andere Charaktere zu verkörpern.

Seit der allerersten Folge im Jahr 2002 ist Max Müller als bayerischer Polizist mit Herz und Humor dabei – und aus dem Ensemble kaum wegzudenken. Gerade nach dem Abschied von Marisa Burger (51), die viele Jahre als Frau Stockl fester Bestandteil der Serie war, wäre ein weiterer Verlust für die "Rosenheim-Cops" besonders schmerzlich. Umso mehr dürfen sich die Zuschauer auf die bevorstehende 25. Staffel freuen, die im Herbst dieses Jahres ausgestrahlt wird. Für Fans bleibt die Hoffnung, dass Michi Mohr noch eine ganze Weile bleibt.

Anzeige Anzeige

© ZDF / Christian A. Rieger Michael A. Grimm, Max Müller und Igor Jeftić, "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller

Anzeige Anzeige

ZDF/Christian A. Rieger Die "Die Rosenheim-Cops"-Darsteller Max Müller und Kai Maertens

Anzeige Anzeige

Anzeige