"Die Rosenheim-Cops": Wer wird Marisa Burgers Nachfolger?

Nach 25 Jahren als beliebte Polizeisekretärin Miriam Stockl bei "Die Rosenheim-Cops" steht Marisa Burger (51) schon bald vor dem Abschied von der ZDF-Krimiserie. Die Schauspielerin, die dem Publikum durch ihr charmantes und witziges Auftreten ans Herz gewachsen ist, wird allerdings noch eine Staffel lang zu sehen sein – aktuell laufen laut Joyn die Dreharbeiten zur 25. Staffel, deren Ausstrahlung im Herbst 2025 geplant ist. Wer künftig die begehrte Rolle in der Erfolgsserie übernimmt, bleibt weiterhin offen. Im Gespräch als möglicher Nachfolger ist jetzt wohl Younes Tissinte. Der 28-Jährige ist für echte Fans kein Unbekannter, da er in vergangenen Staffeln bereits als Kfz-Mechaniker Dominik Meis mitwirkte und zuletzt sogar vorübergehend die Urlaubsvertretung von Miriam Stockl übernahm.

Seine Serienfigur Dominik Meis eckte in den bisherigen Auftritten immer wieder an, da sie ein großer Fan der Digitalisierung ist und damit nicht immer das Wohlwollen der Kollegen erntete. Trotz kleiner Reibereien sind sowohl die Figur Dominik als auch der Schauspieler Younes bereits mit den Abläufen bei den "Rosenheim-Cops" vertraut, was seine Chancen auf die Nachfolge erhöhen könnte – wenn auch bisher alles Spekulation bleibt. Die Produktion hält sich bedeckt, offiziell bestätigt ist bislang niemand, der Marisa Burger ersetzen soll. Die neueste Staffel wird wie gewohnt im ZDF und im Stream bei Joyn zu sehen sein. Zuschauer müssen sich also noch gedulden, bis das Geheimnis um den künftigen Kopf hinter dem berühmten Sekretärinnen-Schreibtisch gelüftet wird.

Schon vor einiger Zeit hatten Fans von Marisa Burger erfahren, dass der Abschied nach über zwei Jahrzehnten für die Schauspielerin ein wohlüberlegter Schritt ist. Gegenüber Bunte betonte Marisa, dass sie sich für ihre Nachfolge vor allem Leidenschaft und Kreativität wünscht. Ihr ist wichtig, "mit Würde" aus der Rolle zu scheiden. Für die gebürtige Oberbayerin beginnt nun ein neuer Abschnitt, in dem sie sich "auf viele weitere Facetten" freut. Persönlich war sie für viele Zuschauer weit mehr als nur die Sekretärin der Serie – viele verbinden mit ihrer Figur und ihrer herzlichen Art die schönsten Momente rund um die Kriminalfälle in Rosenheim. Nun dürfen Fans gespannt sein, wer das Erbe von Miriam Stockl übernimmt!

Anzeige Anzeige

Seidenabel, Hans / ActionPress Marisa Burger mit ihren Kollegen von "Die Rosenheim-Cops"

Anzeige Anzeige

ZDF / Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

Anzeige Anzeige

Anzeige