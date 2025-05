Dieser frühere AWZ-Star mischt bald "Die Rosenheim Cops" auf

Die 25. Staffel der beliebten Serie "Die Rosenheim Cops" befindet sich aktuell in der Produktion. Zwar kommen die neuen Folgen erst im Herbst raus, aber schon jetzt gibt es einen Vorgeschmack auf ein neues Gesicht – das gar nicht so neu ist! Alexandra Fonsatti wird einen Gastauftritt in der 588. Episode haben. Die Schauspielerin ist Serienfans als Chiara Nadolny aus der RTL-Soap Alles was zählt bekannt. Auf Instagram gibt sie nun erste Einblicke hinter die Kulissen: Neben mehreren Schnappschüssen, die sie am Set zeigen, teilt sie ein paar Selfies mit dem Cast um Marisa Burger (51), Igor Jeftic und Baran Hêvî und schreibt dazu: "Ich hatte 'ne coole Zeit bei euch! Danke!"

In den Kommentaren ihres Social-Media-Beitrags bekam sie direkt viel positive Resonanz von ihren Fans, die sich nicht nur für sie freuen, sondern auch große Sympathien für die "Rosenheim Cops" hegen. Ein Bewunderer schrieb beispielsweise: "'Rosenheim Cops' = Kult. Love it!" Während Alexandra das Set offenbar voller schöner Eindrücke verlassen hat, läutet die neue Staffel für Hauptdarstellerin Marisa hingegen den Abschied von ihrer Rolle als Sekretärin Miriam Stockl ein. Die Darstellerin wird künftig andere berufliche Wege beschreiten, bleibt der Filmbranche aber erhalten.

Aufgrund von Marisas Serien-Aus wird es neben Alexandra auch ein weiteres neues Gesicht in "Die Rosenheim Cops" geben – und zwar einen Nachfolger für die Schauspielerin. Um wen es sich dabei handelt, steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht offiziell fest. Laut Joyn steht aber Younes Tissinte im Gespräch. Er spielte bereits in der 23. Staffel mit und verkörperte den Kfz-Mechaniker Dominik Meis.

Instagram / alexandrafonsatti Schauspielerin Alexandra Fonsatti in "Die Rosenheim Cops"

Instagram / burger.marisa Schauspielerin Marisa Burger, Februar 2024

