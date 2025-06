Erster Kuss: Bachelor Martin Braun züngelt mit Clara herum

In der dritten Folge der Kuppelshow Die Bachelors sprühen die Funken zwischen Martin Braun und Kandidatin Clara. Der charismatische Rosenkavalier lud die Hamburger Producerin zu einem romantischen Einzeldate ein, das für beide einen besonderen Moment bereithielt: den ersten Kuss der Staffel. Vor laufenden Kameras ließen sich Martin und Clara komplett fallen und tauschten leidenschaftliche Zärtlichkeiten aus – unzählige Zungenküsse inklusive. Begeistert sagte Martin im Anschluss: "Ganz viel Feuer, Kribbeln und Anziehung – genau das, was man hier sucht und möchte." Auch Clara zeigte sich überwältigt und strahlte: "Ich bin auf jeden Fall richtig überwältigt von dem Abend und den ganzen Eindrücken."

Während der Folge wurde deutlich, dass zwischen den beiden mehr als nur Sympathie herrscht. Martin zog später ein positives Fazit des Treffens und erklärte: "Es fühlt sich sehr gut an mit ihr, es passt sehr gut mit ihr – das Küssen hat auch gut gepasst. Ich mag sie sehr." Die Chemie zwischen den beiden ist für alle Beteiligten und Zuschauer offenbar nicht zu übersehen. Clara scheint genau das zu verkörpern, was Martin sich von einer Partnerin wünscht. Ob dies der Beginn einer langen Verbindung ist, bleibt jedoch abzuwarten, da die Staffel noch viele Überraschungen und Konkurrenz bieten könnte.

Schon in der Vergangenheit hatte Martin hervorgehoben, worauf es ihm in einer Beziehung ankommt. Neben Humor und einem Gefühl der Ergänzung betonte er, dass auch eine sportliche Ader für ihn von Bedeutung sei. "Dass man sich das Gefühl gibt, dass man den anderen begehrt", verriet der zweifache Vater im Promiflash-Interview. Mit ihrer aufgeschlossenen und fröhlichen Art scheint Clara zumindest einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Ob sich das Duo in den kommenden Episoden weiter annähert oder andere Kandidatinnen ins Rampenlicht rücken, wird sicher von den Zuschauern gespannt verfolgt. Klar ist jedoch: Dieser erste Kuss wird nicht so schnell in Vergessenheit geraten.

RTL / Lena-Luise Grellert, RTL / Annette Etges Collage: Martin Braun und "Die Bachelors"-Clara

RTL / Annette Etges Clara, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL Martin Braun und Felix Stein, "Die Bachelors" im Jahr 2025