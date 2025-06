Das muss Traumfrau von "Die Bachelors"-Martin mitbringen

Martin Braun und Felix Stein suchen in der zweiten Staffel von Die Bachelors nach der passenden Frau für sich. Promiflash hat bei Ersterem nachgehakt und wollte wissen: Was muss eine Traumfrau laut ihm mitbringen? "Natürlich muss mich die Frau catchen, aber wichtiger sind Humor und dass man zusammenpasst", findet Martin und plaudert außerdem während des Interviews aus: "Sportlich sollte sie sein, aber wichtig ist am Ende, dass man sich ergänzt und sich das Gefühl gibt, dass man den anderen begehrt."

Was das Aussehen seiner zukünftigen Partnerin betrifft, möchte sich Martin nicht festlegen. Im Gespräch mit Promiflash verrät der Rosenkavalier in Bezug auf seinen Typ Frau: "Ich habe optisch keinen bestimmten." Auch Felix stimmt seinem Kollegen zu: "Ich bin da optisch nicht mehr so festgefahren wie vielleicht früher noch." Dennoch findet er ebenfalls, dass sportliche Ladys prima seien – und seine Partnerin darf auch gerne Kurven haben.

Den Auftakt der neuen "Die Bachelors"-Staffel hat auch Ex-Rosenkavalier Andrej Mangold (38) mitverfolgt. In seinem Podcast "No Mercy – Keine Gnade" gab er eine ehrliche erste Einschätzung. "Ich muss sagen, die erste Folge fand ich ganz unterhaltsam. Aber die Blinddate-Geschichte bei Martin war echt ein bisschen cringe", gestand er. Laut ihm müsse Martin viel mehr aus sich herauskommen. Er betonte jedoch, seine zurückhaltende Art "ist normal", da es "für Martin das erste TV-Projekt ist."

Instagram / martinbrn89 Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL / Lena-Luise Grellert Felix Stein und Martin Braun, "Die Bachelors" im Jahr 2025

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Persönlichlkeit